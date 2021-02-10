Стабильная Windows 11 доступна всем

202

Windows 11 начала свой путь на устройства

Microsoft объявила о выходе стабильной версии Windows 11. Обновление доступно во всех странах и установить его можно бесплатно, заглянув в «Центр обновлений Windows» на настольном решении. Если у вас свежеприобретенный компьютер с Windows 10, то установить апдейт, скорее всего, вы сможете уже сейчас.

А вот обладателям более старых компьютеров придется подождать. Напомним, что ранее Microsoft заявляла, что планирует развертывание Windows 11 в несколько этапов. Это уже прямо говорит о том, что все устройства не будут обновлены в первый же день выхода стабильной сборки. Сама компания отвела себе срок до середины 2022 года, чтобы завершить обновление компьютеров, работающих под управлением Windows 10. Это прямо указывает на то, что некоторым пользователям придется ждать следующего года, чтобы получить апдейт.

Минимально допустимые параметры компьютеров для установки Windows 11: 2-ядерный чип с частотой 1 ГГц, 4 Гб оперативки и не менее 64 Гб постоянной памяти. Также в арсенале должна быть системная прошивка UEFI с поддержкой безопасной загрузки и TPM 2.0, а также видеокарта с DirectX 12 и WDDM 2.0. Список поддерживаемых устройств можно найти по этой ссылке.

Одним из главных изменений в Windows 11 стал переработанный «Пуск», который теперь по умолчанию располагается по центру экрана. Если визуально вам не нравится такое исполнение, то можно кнопку расположить в левом нижнем углу. Виджеты получили отдельную вкладку на панели задач и теперь их могут создавать и сторонние разработчики.

Еще одной заметной фишкой Windows 11 стала поддержка Android-приложений. Их можно будет запустить на компах с х86 и ARM при помощи эмулятора. Живые плитки заменили на статичные иконки, а ноутбуки с сенсорным дисплеем получили возможность автоматического перехода между сенсорным управлением и физической клавиатурой.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿

Источник: theverge