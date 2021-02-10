Стабильные 60fps в тяжелых играх для Snapdragon 8 Gen 1 не проблема

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Прототип держит уверено 60 кадров в секунду в Genshin Impact

На своем ежегодном мероприятии Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm представила новую флагманскую платформу Snapdragon 8 Gen 1. Чипмейкер старался донести до широкой аудитории мысль, что с новой системой на чипе они открывают новую эру мобильных технологий, а также было решено отказатся от трехзначного нейминга. Сомнений в том, что это будет самое мощное решение для Android-устройств, нет.

Уже известно, что в ходе тестов в AnTuTu новый чип Snapdragon 8 Gen 1 с легкостью перешагнет отметку в 1 млн баллов. Но куда важнее, как он покажет себя в реальных сценариях эксплуатации, включая игровой процесс. Qualcomm решила уже сейчас посвятить аудиторию в то, как себя ведет чипсет в играх.

В выставочной зоне саммита был показан прототип, на котором запускались тяжелые игрушки. Так, в Genshin Impact смартфон стабильно держит 60 кадров в секунду. И все благодаря технологии Adreno Frame Motion Engine. Она генерирует вдвое больше кадров при сохранении того же уровня энергопотребления.

Все это хорошо и отлично смотрится на тестовых устройствах, а вот как все будет обстоять в реальных условиях эксплуатации, нужно проверять. Особенно интересно будет узнать, будет ли склонен чип к перегреву также же, как и предшественник.

Источник: sparronews