Стали известны характеристики дисплея смартфона OnePlus Ace 3, который компания представит 4 января

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Еще больше характеристик для размышлений

OnePlus представит смартфон OnePlus Ace 3 4 января в Китае. Накануне компания выпустила несколько тизеров, раскрывающих дизайн и цветовые варианты устройства.

Сегодня компания нам предоставила четкие данные по дисплею устройства. OnePlus Ace 3 будет оснащен 6,78-дюймовой OLED-панелью от BOE. Хотя она несколько отличается от дисплея OnePlus 12 с разрешением 2K и чуть более низким разрешением 1,5K, другие характеристики экрана идентичны тем, которые можно найти в OnePlus 12.

Панель 8T LTPO серии X1 будет оснащена такими функциями, как дисплейный чип P1, до 4500 нит максимальной яркости. Кроме того, экран поддерживает частоту обновления 120 Гц. Как видно на изображениях, дисплей с перфорацией будет иметь изогнутые края, подобные дисплею OnePlus 12.

По другим характеристикам, как стало известно ранее, смартфон будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 2, аккумулятором на 5000 мАч с возможностью зарядки 100 Вт, получит до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТВ постоянной памяти, он будет работать на Android 14 на базе ColorOS 14

Камеры смартфона представляют блок с основной камерой на 50 Мп (IMX890 с OIS)+сверхшироугольной 8 Мп+макро на 2 Мп. Фронтальная камера – на 16 Мп.



На глобальном рынке Ace 3 будет ребрендирован как OnePlus 12R и не получит фирменный цвет Mingsha Gold, только Iron Grey и Cool Blue.

Источник: weibo