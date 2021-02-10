Стали известны характеристики OnePlus Ace 3V. Будет ли глобальная версия?

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Следует ожидать...

OnePlus Ace 2 дебютировал в феврале прошлого года, за ним в марте вышел Ace 2V, а во второй половине года появился Ace 2 Pro. Компания, вероятно, будет соблюдать ту же стратегию выпуска серии Ace 3 в этом году. Бренд уже выпустил OnePlus Ace 3 на базе Snapdragon 8 Gen 2 в начале месяца в Китае. Ожидается, что в будущем бренд выпустит Ace 3V и Ace 3 Pro. И вот появились первые данные об Ace 3V.

Пользователь на weibo сообщил, что OnePlus Ace 3V будет оснащен OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Под капотом устройства будет установлен флагманский чип Snapdragon 7 Gen 3. Устройство получит аккумулятор 5500 мАч и быструю зарядку 100 Вт.

Существует возможность, что будут представлены варианты с плоским и изогнутым экраном. Корпус будет иметь пластиковую рамку и заднюю стеклянную крышку. В утечке нет информации о камере, накопителе или оперативной памяти Ace 3V.

В прошлом году Ace 2V оставался эксклюзивом китайского рынка, но был ребрендирован в OnePlus Nord 3 по всему миру. Следовательно, вполне вероятно, что Ace 3V может быть переупакован как OnePlus Nord 4 или Nord 5 на мировом рынке.

Источник: weibo