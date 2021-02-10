Стали известны характеристики Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+: перископная камера, отличный дисплей и Snapdragon 7+ Gen 2

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Выглядят перспективно!

Realme RMX3841 и RMX3843 были сертифицированы TENAA еще вчера, но мы не знали, что это за смартфоны. Сегодня списки были дополнены полными спецификациями, что в основном подтверждает, что это действительно Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+. И по последним данным, смартфоны будут направлены на фотовозможности.

Обе версии будут одинаковыми снаружи: 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080p, три камеры на задней панели и одна спереди. Разница будет в чипсете и собственно блоках камер.

Realme 12 Pro заявлен с частотой процессора 2,2 ГГц. Трио камер на задней панели будет иметь датчики на 50 Мп, 32 Мп и 8 Мп – вероятно, с широким, портретным 2-кратным оптическим зумом и сверхшироугольным объективом. Фронтальная камера имеет датчик на 16 МП. Телефон был сертифицирован с четырьмя вариантами оперативной памяти – 6 ГБ, 8 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ, в то время как накопитель имеет 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

Realme 12 Pro+ имеет такой же корпус 161,5 x 74 x 8,8 мм и весит 190 граммов, что означает, что он имеет такой же 10-битный OLED-дисплей и, вероятно, такой же аккумулятор. Он обладает процессором с тактовой частотой 2,4 ГГц, что соответствует чипсету Snapdragon 7+ Gen 2 и является для нас очень хорошей новостью, ведь данный процессор зарекомендовал себя очень хорошо.

Камеры имеют разрешение 64 Мп, 50 Мп и 8 Мп, и компания уже подтвердила, что перед одним из датчиков есть перископная линза. Мы считаем, что это будет второй сенсор, потому что настройка выглядит достаточно похожей на флагманский Realme GT5 Pro.

Выбор камер не случаен, ведь недавно Realme опубликовала на X сообщение, где указала: " 200 Мп - Пришло время для #Periscope", что, пожалуй, означает "меняйте свою 200 Мп камеру на перископную от Realme" - похожие рекламные постеры компания разметила и на своем сайте . Это еще раз подтверждает, что Realme 12 Pro+ получит перископическую камеру.

Источник: myfixguide