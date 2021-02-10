Стало известно кодовое имя Android 14
На этот раз снова торт, но только перевернутый
Как всем прекрасно известно, до сих пор версии Android носят названия разнообразных сладостей. Причем сами наименования выбираются в алфавитном порядке. Правда, десертные имена сохранили только для внутренних названий версий зеленого робота, тогда как потребители получают новые версии операционной системы с порядковыми номерами: Android 10, Android 11, Android 12, Android 13 и так далее. В честь какой сладости назовут Android 14?
Google сообщила, что официальное кодовое название четырнадцатой итерации зеленого робота Upside Down Cake. Выйдет она 2023 году и переводится как «Перевернутый торт». Это имя уже можно обнаружить в коде Android Open Source Project (AOSP). Напомним, что Android 13 именуют Tiramisu внутри Google и Android 12 — Snow Cone.
О том, какой будет ОС Android 14, говорить еще очень рано, но очевидно, что Google уже начала работы над ней. Сейчас же компания завершает последние приготовления перед анонсом Android 13, который проведут в мае на конференции Google I/O. Почти сразу компания должна будет выпустить первое превью, которое смогут опробовать владельцы устройств, вошедшие в программу бета-тестирования. Стабильная же сборка должна появиться осенью или самое раннее в августе.
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Источник: xda developers
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