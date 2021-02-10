Starlink — Интернет от Илона Маска в каждую хижину

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Илон Маск об успехах, перспективах и сложностях Starlink

Энтузиаст, шалопай и массовик-затейник Илон Маск носится с мечтой опоясать всю планету спутниками, чтобы предложить высокоскоростной интернет. Его участие в MWC 2021 было посвящено спутниковому интернету Starlink и ему было что рассказать. Компания идет с опережением сроков, и он уже заработал в десятках стран.

«В августе у нас должна быть глобальная связь повсюду, кроме полюсов», - сказал Илон Маск во время выступления на MWC. Это означает, что почти все готово, чтобы он заработал и произойдет это как минимум на месяц раньше, чем ожидалось. На прошлой неделе президент компании Гвинн Шотвелл заявляла, что Starlink выйдет на мировой рынок в сентябре, но, похоже, крайний срок сдвинулся на несколько недель.

Сейчас за покрытие отвечает 1500 спутников и до конца года компания планирует увеличить их количество, чтобы обеспечить покрытие во всех густонаселенных районах. Они кружат над Землей на высоте 500 км и обеспечивают скорость интернет-соединения 80 мбит/с. В дальнейшем скорость увеличат, но насколько — точная цифра не озвучена. Сейчас количество активных клиентов — 69 тысяч, а через год их должно быть не менее полумиллиона.

Starlink — проект не дешевый и сейчас компания тратит немалые деньги, субсидируя приобретение терминалов для доступа к сети первых пользователей. Так, при стоимости «тарелки» в $1000, клиентам ее отдают почти вдвое дешевле. Но компания надеется, что в будущем все затраты окупятся и Starlink начнет приносить прибыль.

«Мы хотим снизить стоимость терминала с 500 долларов до 200 или 350 долларов или что-то в этом роде», - добавил Маск. «Наши клиенты часто живут в отдаленных регионах. Иногда они живут в хижине в горах, где даже нет электричества! Итак, SpaceX проектирует систему, чтобы она не нуждалась в большом обслуживании и должна быть подключена к сети всего за пять минут. «Вы должны легко направить ее в небо и подключить», - сказал он.

Илон Макс осознает то, что инвестиции в проект могут составить $30 млрд прежде чем они смогут начинать получать прибыль. Но его это не смущает, и он верит в перспективность своего детища. Вскоре компания планирует запустить на орбиту спутники нового поколения, соединение между которыми будет осуществляться посредством лазерных линий. А в следующем году они выпустят еще более совершенные Starlink с широкой функциональностью.

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Источники: interestingengineering, reuters