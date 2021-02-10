Старт продаж Blackview A95 по цене $139,99

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В прошлом месяце состоялась премьера Blackview A95, при создании которого вдохновлялись дизайном iPhone 13 Pro. И вот сегодня стартуют его продажи, а те, кто первым решится на его приобретение, смогут сделать это со скидкой $10 при использовании купона. Акция продлится до 23 февраля и ценник на этот период составил $139,99. Количество акционных устройств ограничено 1000 единицами.

Blackview A95 позиционируется производителем как симбиоз современных технологических тенденций и утонченной эстетики. На передней панели установили 6,528-дюймовый дисплей разрешением HD+ с восьмислойным нанооптическим покрытием. Весит новинка 195 грамм и ее толщина составила 8,55 мм.

Под капотом Blackview A95 установлен чип Helio P70, предложили 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гб постоянной UFS 2.2. Есть поддержка карт памяти до 1 ТБ и за автономность отвечает аккумулятор емкостью 4380 мАч. Его ресурса должно хватать на 8 часов веб-серфинга, 6 часов игр и 25 часов воспроизведения музыки. Предложили быструю зарядку на 18 Вт и на полную «дозаправку» должно уходить 80 минут.

Операционная система — Android 11 с графическим интерфейсом Doke OS 2.1, в котором представлены новые обои, значки и функции, а также улучшена работа искусственного интеллекта. На тыльной стороне установили 20 Мп датчик Sony IMX376 с поддержкой ночного и портретных режимов. Blackview A95 предложил мощный динамик и в клавишу выключения интегрировали сканер отпечатков пальцев.

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