Старт продаж Blackview N6000: первый компактный защищенный смартфон компании

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Первый компактный бронесмартфон бренда

Blackview занимается производством защищенных телефонов уже более 10 лет. Теперь компания выпускает свой первый компактный защищенный 4,3-дюймовый телефон N6000, который может стать лучшим мини-смартфоном и самым прочным телефоном на сегодня.

Экран QHD+ защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5. Смартфон отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H. Он выдерживает падение асфальта с высоты 2 м и может провести 30 минут на глубине до 1,5 м (IP69K).

Емкость аккумулятора составляет 3880 мАч, в режиме ожидания смартфон держит заряд до 18 дней и может работать при температуре от -30 до 60°C.

Смартфон оснащен однокристальной системой MediaTek Helio G99 до 16 ГБ ОЗУ и флэш-памятью UFS 2.1 объемом 256 ГБ. Основная камера оснащена 48-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL GM2 с технологией ArcSoft 5.0. Фронтальная камера является 16-мегапиксельной.

Смартфон работает под управлением оболочки DokeOS 3.1 на базе Android 13. Есть установленное приложение-кромомер StepCount. Телефон получил поддержку 4G VoLTE, OTG, NFC, GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo, разблокировку по отпечатку пальца и лицу.

Blackview N6000 будет доступен на AliExpress с 24 по 28 июля 2023 года по цене 150 долларов по этой ссылке(нажмите здесь) . Для первых 200 человек. Затем цена увеличится до 160 долларов.

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Источник: Blackview