Ставка на Snapdragon 8+ Gen 1 в новых игровых смартфонах

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Black Shark и Nubia выпустят новинки с новой платформой

Snapdragon 8 Gen 1 оказался не самым удачным. Троттлинг, прожорливость и горячий норов сопровождают этот чип. Осознав необходимость исправить положение дел, Qualcomm выпустила Snapdragon 8+ Gen 1, который предложил прирост производительности на 10% и улучшение энергоэффективности на 30%.

Естественно, что выход новой платформы, которая к тому же должна быть лучше предшественника, является отличным поводом для производителей смартфонов выпустить новинки. Пачку устройств с Snapdragon 8+ Gen 1 готовит Xiaomi.

Вторить материнской компании станет и суббренд Black Shark, который работает над серией Black Shark 6. Смартфоны появятся на рынке ближе к концу года и в их основе будет лежать чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Несложно догадаться, что речь идет о выходе Black Shark 6 и Black Shark 6 Pro.

Вполне логично, что отставать от конкурентов не намерена и Nubia. Компания готовит очередной игровой смартфон, который должен дебютировать скоро и получит чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Новинка должна выйти как Red Magic 7S Pro. В числе вероятных особенностей смартфона называют мощную систему охлаждения.

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Источники: mydrivers, notebookcheck