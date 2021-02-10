Странно, но Realme 9 Pro+ может быть проще Realme 9 Pro по ряду параметров

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Если, конечно, слухи о характеристиках подтвердятся

Если верить слухам, то в феврале состоится премьера Realme 9, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+. В последнее время не было недостатка в информации о Realme 9 Pro, тогда как его улучшенный Plus-вариант немного ушел в тень. Сегодня известный сетевой информатор @OnLeaks совместно с изданием smartprix опубликовал изображения и характеристики Realme 9 Pro+.

В плане дизайна без открытий, новинка повторяет черты Realme 9 Pro. На передней панели установлен экран с тонкими рамками и отверстием под фронтальную камеру, а на тыльной стороне предложили прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения, один из которых поменьше.

По данным источника, Realme 9 Pro+ получит AMOLED-дисплей диагональю 6,42 дюйма с частотой обновления 90 Гц и разрешением FullHD+, восьмиядерный процессор Dimensity 920 и фронтальный модуль на 16-мегапикселей. В качестве главного в основной камере будет выступать сенсор от Sony на 50 Мп, а дополнили его датчиками на 8 Мп и 2 Мп. Приятное открытие — наличие системы оптической стабилизации изображения, о чем гордо возвещает надпись на площадке основной камеры.

Емкость аккумулятора Realme 9 Pro+ составит 4500 мАч, предложат до 8 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной. Доступна новинка будет в трех цветах: черный, зеленый и синий. Если сравнивать с Realme 9 Pro, то отличия коснутся аппаратной платформы, емкости аккумулятора и дисплея. Причем преимущество не на стороне Plus-версии. Так, Realme 9 Pro приписывают 120-герцовый 6,6-дюймовый экран и батарейку на 5000 мАч, а чип будет Snapdragon 695 и ничего не говорится о наличии OIS в основной камере.

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Источник: smartprix