Суббренд Realme займется выпуском телефонов. Вот первые модели DIZO

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Dizo Star 500 и Dizo Star 300 для поклонников кнопочных звонилок

На прошлой неделе Realme представила суббренд DIZO, который займется выпуском электроники для экосистемы Интернета вещей. О планах компании выпускать мобильные устройства заявлено не было, но, похоже, что телефоны также станут частью портфолио вновь созданного суббренда.

В пользу того, что компания займется выпуском телефонов, говорят данные с сайта FCC (Федеральной комиссии по связи США). Были обнаружены изображения двух кнопочных звонилок, где модель Dizo Star 500 обладает достаточно большим экраном. В ее активе слот для двух симок, камера со вспышкой, слот для карт microSD и аккумуляторная батарея емкостью 1830 мАч.

Еще одна будущая новинка — Dizo Star 300. Ее фишкой станет продолжительное время работы благодаря присутствию аккумулятора емкостью 2500 мАч. Здесь также предложили поддержку двух SIM-карт, лоток для карты microSD и камеру со светодиодной вспышкой.

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Среди новых продуктов суббренда значатся наушники Dizo GoPods и Dizo GoPods D, где первые напоминают Realme Buds Air 2, а другие — Realme Buds Q2. Выпустит «дочка» и смарт-часы, которые по сути будут Realme Watch 2. Когда компания планирует представить первые устройства под маркой Dizo, не сообщается.

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Источник: gsmarena