Realme представила бренд DIZO. Чем займется

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Сегодня Realme официально анонсировала суббренд, который займется Интернетом вещей и аксессуарами

Есть такая китайская традиция — создание суббренда. Как правило, он несколько лет существует под крылом материнской компании, а затем его отправляют в самостоятельное плавание. Следовать тренду плодить «дочку» решила и Realme, которая и сама является «отпрыском» другой компании — Oppo.

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Сегодня компания официально представила суббренд DIZO, девиз которого «Будь другим». На официальном сайте бренда DIZO сказано, что основное внимание будет уделяться гаджетам для умного дома, умным развлечениям и аксессуарам. На сайте добавлено, что это первый бренд в экосистеме Realme TechLife.

Эта экосистема охватывает все, от смарт-телевизоров и камер видеонаблюдения до беспроводных наушников и электрических зубных щеток. Почти наверняка в будущем под маркой DIZO выйдут наушники, внешние аккумуляторы, смарт-динамики, умные лампы, дверные замки и лампочки, а также прочие гаджеты, которые станут частью умного дома.

Уже в этом году компания планирует выпустить более 100 новых устройств AIoT уже в этом году. Realme считает, что AIoT 0151 еще один плацдарм для массового роста и компания поставила перед собой цель стать брендом номер один в области аудио/носимых устройств/смарт-телевизоров в Индии. Новый суббренд стал частью платформы Realme TechLife.

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Продавать продукты под брендом DIZO собираются в Индии, Европе, Африке, Азии, Северной и Южной Америке, а также в других регионах. Дебютировать марка должна анонсом наушников.

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Источник: marseillenews