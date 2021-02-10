Представлен Realme X7 Max 5G с Dimensity 1200

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Realme GT Neo вышел за пределы Китая как Realme X7 Max 5G

Realme продолжает расширять модельный ряд смартфонов и сегодня в Индии представила Realme X7 Max 5G. Новинка стала одним из первых устройств на базе Dimensity 1200 за пределами Китая. Среди достоинств смартфона стоит выделить 120-герцовый Super AMOLED-дисплей диагональю 6,43 дюйма и обновлением 120 Гц, а также обработкой касаний — 360 Гц.

Тем, кто следит за новинками на рынке, характеристики Realme X7 Max 5G покажутся знакомыми, и они узнают в этом смартфоне Realme GT Neo, который вышел в Китае в конце марта. Но за пределами внутреннего рынка за смартфон просят больше. В Индии доступны две версии с 8/128 Гб и 12/256 Гб памяти по цене $372 и $413 соответственно. Тогда как в Поднебесной за них просят $305 и $351 соответственно.

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В активе Realme X7 Max селфи-камера на 16 Мп со светосилой f/2.5, тройная тыльная камера 64 Мп (Sony IMX682, f/1.8) + 8 Мп (ширик, угол обзора 119 градусов, f/2.3) + 2 Мп (макрообъектив, f/2.4) и аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой. Работает смартфон под управлением оболочки Realme UI 2.0 на базе Android 11. Имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, адаптеры Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, а также модуль NFC.

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Источник: gadgets360