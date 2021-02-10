Суд отказал в наложении запрета на ввоз и продажу в России смартфонов Samsung

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Samsung может и дальше спокойно продавать свои смартфоны на российском рынке

В октябре 2021 года Арбитражный суд Москвы вынес запрет на реализацию 61 смартфона на территории России. Всему виной иск компании Sqwin SA из Швейцарии к Samsung о запрете работы платежного сервиса Samsung Pay в России. Естественно, что Samsung не согласилась с вынесенным решением и подала апелляцию с требованием отменить его.

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Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы сегодня принял решение, которым отказал Sqwin SA в наложении запрета на продажу 61 модели смартфонов Samsung в качестве обеспечения иска о нарушении патента. Суд пришел к выводу, что доводы истца о необходимости вынесения судебного запрета носят «предположительный характер».

В частности, швейцарская компания заявила о том, что терпит колоссальные убытки ввиду упущенной выгоды из-за невозможности продвигать на российском рынке мобильную продукцию. А препятствует этому Samsung своими смартфонами, которые используют технологию Samsung Pay, нарушающую патент Sqwin SA. Суд пришел к выводу, что швейцарская компания не предоставила доказательств понесенных убытков.

Напомним, что в июле прошлого года суд запретил работу Samsung Pay в России из-за патентного спора со швейцарской компанией Sqwin SA. Речь идет о патенте, который был зарегистрирован в 2019 году, тогда как технологии, описанные в патенте, используются с 2013 года. Сам сервис Samsung Pay заработал в 2015 году.

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Samsung подала апелляцию на решение суда и оно еще не вступило в законную силу. Кроме того, в ноябре прошлого года южнокорейский гигант обратился в Палату по патентным спорам Роспатента с требованием аннулировать патент Sqwin SA. В обоснование необходимости это сделать, Samsung сослалась на отсутствие новизны и нарушение процедуры регистрации патента.

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Источник: vc.ru