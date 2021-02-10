Суд запретил продажу смартфонов Samsung в России. Какие модели попали под запрет

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Решение еще не вступило в силу, поэтому устройства компании не исчезли с полок магазинов

Во вторник, 19 октября, Арбитражный суд Москвы вынес решение, которым запретил Samsung Electronics и ее российскому подразделению продавать и хранить смартфоны компании на территории России. В санкционный список попала 61 модель мобильных устройств, включая складные гаджеты и актуальные флагманы семейства Galaxy S21.

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В перечень попали устройства, которые были выпущены в период с 2017 по 2020 года. Само решение означает, что Samsung не сможет продавать фирменные смартфоны в РФ и это расплата за то, что Samsung Pay нарушает патент «Система электронных платежей», который принадлежит компании Sqwin SA.

Создателем самой системы является Виктор Гульченко, проживающий на территории Швейцарии, а ее правообладателем является Sqwin SA. Патент был зарегистрирован в России в 2019 году, тогда как он описывает технологии, которые уже начали активно применяться с 2013 года. Сама платежная система Samsung Pay вышла на глобальном рынке в 2015 году, а до России она добралась в 2016 году.

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На данный момент Samsung Pay является третьей по популярности в России, уступая Google Pay и Apple Pay. Эксперты не исключают того, что следующей мишенью для преследований могут стать платежные системы от Apple и Google. Прецедент с Samsung может побудить Sqwin SA нанести удар и по другим компаниям.

Важно сказать, что решение о запрете на продажу смартфонов Samsung, еще не вступило в силу. Компания подала жалобу и намерена отменить его.

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Источник: риа