Представлен Samsung Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition: создавай свой образ

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Сменные цветные панельки позволяют менять внешний вид Galaxy Z Flip 3

Сегодня Samsung провела очередное мероприятие Galaxy Unpacked. Несмотря на ожидания анонса Galaxy S21 FE, выход этой модели отложили. Вместо нее показали еще одну версию гибкой «раскладушки» — Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. В устройстве ставку сделали на дизайне, который можно менять благодаря сменным цветным панелям.

Пользователи могут миксовать и создавать индивидуальное устройство, используя пять вариантов исполнения верхней части панели (черная, белая, желтая, синяя и розовая), столько же версий исполнения нижней части смартфона, а также два варианта рамки (черная или серебристая). Благодаря сменным панелям, пользователям доступны 49 комбинаций внешнего оформления Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition.

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Выбрав предпочитаемую комбинацию цветов, пользователь должен заказать смартфон в таком исполнении на официальном сайте компании. Ему соберут выбранный вариант и установят на гаджет обои, которые будут выполнены в той же цветовой гамме, что и панели. Если пользователь по истечении времени захочет изменить цветовое оформление «раскладушки», то он сможет это сделать в рамках программы Bespoke Upgrade Care. Стоимость услуги составит $79.

Покупка же Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition обойдется в $1099 и это на $50 больше, чем просят за «обычный» Galaxy Z Flip 3. Что касается технических характеристик, то они остались неизменными.

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Источник: samsung