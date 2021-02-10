Супер Хиты за копейки! Realme 8i и Realme 8 по очень низким ценам
Несмотря на то, что новогодние и рождественские распродажи уже позади, в магазинах все еще хватает выгодных предложений, позволяющих приобрести нужные товары по меньшей цене. На самом деле почти каждый день есть временные предложения, когда электронику предлагают дешевле обычной цены. Из самого интересного мы выкладываем на просторах нашего Telegram-канала Andro price, куда предлагаем заглядывать регулярно, а лучше и вовсе подписаться на него, чтобы знать о самых интересных и выгодных акциях.
Сегодняшний день не исключение. Из интересных предложений мы выбрали два смартфона, купить которые можно со скидкой.
Характеристики: Helio G95, 6.4" (FullHD+), AMOLED, 5000 мАч, камера 64 Мп, быстрая зарядка 30 Вт, NFC, 6/128 Гб
Цена: 14 990руб.
Промокод SPRSS2100 + купон магазина 4 021руб.
Цена Украина: $184
Промокод 2androprice25
Realme 8i
Характеристики: Helio G96, IPS 6,60" 120 Гц, камера 50 Мп, 5000 мАч, NFC
Цена версия 4/64 Гб: 11 989руб.
Купон продавца 3 671руб. + промокод SPRSS2000
Цена версия 4/128 Гб — 13 689руб.
Купон продавца 3 951руб. + промокод SPRSS2300
Цена Украина 4/64 Гб: $150,92
Промокод 2androprice17
Цена Украина 4/128 Гб — $172,9
Промокод 2androprice17
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