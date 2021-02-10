Суперцена! Samsung Galaxy S22+ 5G: крутой флагман с отличным дизайном всего от 15 744

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Крутой флагман

Флагманский смартфон по цене середняка? Да, это все о нем – Samsung Galaxy S22+. Великолепный смартфон с крутым дизайном и топовыми характеристиками.

Смартфон Samsung Galaxy S22+ оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X с диагональю 6,6 дюйма и разрешением 1080×2340, прикрытым плоским стеклом без загнутых краев Corning Gorilla Victus+, частота обновления 120 Гц.

В блоке камер 3 модуля: основной на 50 Мп, сверхширокоугольный на 12 Мп и телеобъектив с трехкратным оптическим зумом на 10 Мп.

Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1. В реальной жизни смартфоны справляются с любыми трудными приложениями в любом количестве без заметных тормозов. Все грузится и работает быстро, без тормозов и "задумчивости". Современные игры на максимальных или высоких настройках графики уходят с частотой 50-60 FPS.

Смартфон отлично подойди людям, которые не гонятся за флагманами последними моделями, но хотят достойный смартфон с флагманскими характеристиками. Данный смартфон можно приобрести по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S22+ 5G 8/120 GB – 15 744 грн.

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