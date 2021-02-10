Суперскидка! iPhone 13 со знаменитым дизайном и крутыми камерами – всего от 14 871

172

ЛЕГЕНДА за недорого

Топовое предложение для фанатов Apple! Культовый iPhone 13 по невероятно привлекательной цене появился на AliExpress. Это обновленная модель легендарного смартфона в идеальном состоянии.

iPhone 13 – настоящий топ за свои. Мощный процессор A15 Bionic обеспечивает молниеносную скорость работы. А непревзойденный дисплей Super Retina XDR OLED с диагональю 6,1 дюйма очаровывает яркими цветами и четкостью изображения – не хватает всего 120 Гц экрана.

Камеры здесь топ – обе на 12 Мп и фишкой фотографических стилей – которая поможет вам настроить камеру именно так, как вы хотите всего в несколько кликов. Все базовые интерфейсы по типу Bluetooth 5.0 или NFC здесь присутствуют.

Не теряйте времени и поспешите приобрести iPhone 13 всего за $379 (14 871 грн) с промокодом (количество промокодов ограничено)





iPhone 13 - 14 871 грн

Чтобы получить такую цену, введите промокод AE40ZNAF

Чтобы заказать правильно и быстро в любой город Украины, читайте нашу подробную инструкцию:﻿

Как заказывать посылки Aliexpress в любой город Украины

А чтобы быть в курсе лучших предложений – рекомендую подписаться на наш канал Andro-Price AliExpress и Andro-Price Украина , где мы преподаем лучшие предложения, а также советую следить за страницей, посвященной большой распродаже .