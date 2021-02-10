СУПЕРСНИЖКА - OnePlus 11 5G за 20 826 со Snapdragon 8 Gen 2, LTPO 2k дисплеем и 16/256!
ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФЛАГМАН
OnePlus 11 5G – это смартфон премиум-класса с чрезвычайно привлекательной ценой. Он отличается топовыми характеристиками.
Дисплей модели выполнен по технологии LTPO3 Fluid Amoled, имеет диагональ 6,65" и разрешение 2K для сверхчеткого изображения. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность анимации и комфорт при просмотре видео.
Процессор Snapdragon 8 Gen 2 считается одним из самых мощных на рынке, он без проблем тянет самые требовательные игры и приложения. Двойная основная камера 50+32+48 Мп позволяет производить качественные снимки в любых условиях.
Также смартфон имеет быструю 80-ваттную зарядку, NFC, поддержку 5G и большой объем памяти. А глобальная прошивка гарантирует полноценную работу в Украине.
И все это по отличной цене 20 826 грн за версию Global ROM с работающим NFC и обновлениями по воздуху! Так что не упустите возможность приобрести топовый OnePlus 11 5G, пока идет распродажа, количество промокодов ограничено!
OnePlus 11 (16/256) - от 20 825 грн
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