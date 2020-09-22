Свершилось! Обзор первого смартфона с камерой под экраном от Andro News!

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Смотрим первый в мире смартфон с камерой под экраном! ZTE Axon 20 5G

Инновационность — осторожности не помеха. Наверное, этим объясняется то, что целый ряд производителей смартфонов не торопятся выводить на рынок устройства с подкэранной фронтальной камерой. Хотя кто-то будет пенять, что они нарочито медленно осваивают новые технологии. Думаю, что после сегодняшнего обзора ZTE Axon 20 5G многие лучше поймут, почему многие осторожничают.

Уже после того, как ZTE объявила о том, что она первой представит смартфон с подэкранной камерой появилось опасение, что мы станем свидетелями бестолкового эксперимента. Увы, китайская компания вновь подтвердила то, что целый ряд производителей внедряют новые технологии по принципу «чтобы было», не слишком заботясь о том, чтобы отточить их до совершенства и сделать их действительно полезными для людей.

При создании ZTE Axon 20 5G стояла одна цель: пошуметь на рынке и объявить себя компанией, пришедшей первой к финишу в гонке за подэкранную камеру. При этом компания старательно делает вид, что у нее все получилось и даже рапортует о том, что первые партии смартфонов сметают с прилавков магазинов. На такое решение в исполнении ZTE могли повестись только те, кто мало что смыслит в технологиях, и клюнули на маркетинговую лапшу «первый в мире с подэкранной камерой».

Реализация камеры под дисплеем в ZTE Axon 20 5G откровенно слабая, сырая и вся эта история с «пионером» на рынке даже не годится для вау-эффекта. Со своим продуктом ZTE не только не стала лидером, но и превратилась в аутсайдера и посмешище, когда все было поставлено на кон ради хайпа. Как известно, поспешишь — людей насмешишь. Это же случилось с ZTE Axon 20 5G, который стал откровенно провальным продуктом. Где «главная» фишка сыграла с ним злую шутку, превратив его в неудачника нынешнего года. А больше о самом смартфоне и впечатлениях о нем — на видео.

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