Праздничный троллинг от Google: функции ИИ у iPhone, которые давно есть у Pixel в новом видео #BestPhonesForever

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Удачные шутки от Google

Google делает одну из лучших и самых смешных реклам в мире - #BestPhonesForever . Компани всегда делает старающийся показать все лучшие технологии своих устройств в противовес Apple, но при этом не критикуя последнюю. По-видимому, эту рекламу любят даже фанаты Apple.

Эта праздничная история рассказывает нам о двух друзьях iPhone и Pixel, стоящих в очереди к некоему (вероятно, бессмысленному) Санта-Клаусу в торговом центре. Pixel хочет знать, что iPhone попросит у Санты, и iPhone имеет идеальный ответ. "Я хочу, чтобы Санта подарил мне все те штуки с искусственным интеллектом, которые он подарил тебе". Затем iPhone продолжает перечислять некоторые из этих AI-функций, такие как "Волшебный редактор для удаления и перестановки элементов на фотографиях".

Еще одна функция ИИ в линейке Pixel 8, которую желает получить iPhone, – это Best Take, которая позволяет пользователю заменить лицо объекта на фотографии на не имеющее закрытых глаз или нахмуренное. Также iPhone хочет иметь функцию Audio Magic Eraser, которая удаляет нежелательные фоновые шумы с записываемым вместе с видео аудио.

Pixel признается iPhone, что это не Санта подарил ему все эти вещи. Это все произошло от "группы инженеров Google". На что iPhone спрашивает: "Может ли Санта подарить мне группу инженеров Google?" "Гм..." - говорит Pixel, и мы переходим к слогану: "Единственный телефон, созданный инженерами Google"...

Видео получило положительные отзывы и за короткий срок набрало много просмотров. Да это и не удивительно, кто же еще так удачно может потролить Apple.

Источник: YouTube