Так будет охлаждаться «суперкар» OnePlus 10 Pro

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Наглядно система охлаждения OnePlus 10 Pro, которая является одной из больших в отрасли

Грамотная система охлаждения «мотора» — залог того, что владелец смартфона не столкнется с перегревом и вытекающими отсюда негативными последствиями. В наши дни уже сложно себе представить флагман с топовым чипом от Qualcomm. Тем, что производители принялись совершенствовать системы охлаждения, мы обязаны, прежде всего, именно этому чипмейкеру, выпустившему «горячие» Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1.

Поэтому неудивительно, что в рамках маркетинговых промо-кампаний производители активно форсят фичу с охлаждением. Так поступили перед анонсом серий Xiaomi 12, iQOO 9 и realme GT 2. По этому же пути пошли и в случае с предстоящим релизом OnePlus 10 Pro. Сделали это достаточно оригинально.

Глава отдела исследований OnePlus выложил в сеть фото, на котором запечатлена система охлаждения будущего флагмана. Чтобы понимать масштаб проделанной работы и искусство уместить в компактном корпусе OnePlus 10 Pro все необходимое, компоненты системы разместили на листе бумаги форматом А4. В итоге на комплектующие пришлось больше половины листа бумаги. Компания декларирует, что общая площадь системы охлаждения составила 34 119,052 мм² и это рекорд для устройств OnePlus. Остается только надеяться, что она позволит обеспечить эффективный отвод тепла внутри корпуса OnePlus 10 Pro.

Напомним, что анонс OnePlus 10 Pro состоится 11 января. В его арсенале будет чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 120-герцовая AMOLED-панель с технологией LTPO 2.0, аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт. За фотовозможности флагмана будет отвечать фронталка на 32 Мп и тройная основная камера 48 Мп + 50 Мп + 8 Мп.

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Источник: weibo