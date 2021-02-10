Такие разные, но такие популярные: Poco F5, Motorola Edge 40, Samsung Galaxy A54. Какой выберете вы?

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﻿Сравнение: Самые популярные среднебюджетные смартфоны!

Покупка смартфона на годы – отнюдь не простой выбор. А когда дело идет о бюджете около $400, это становится еще более сложной задачей, ведь выбор велик, каждый производитель предлагает разные преимущества. И всегда следует помнить, что даже в таком бюджете не обойтись без компромиссов.

Главными критериями выбора всегда являются дисплей, камеры и процессор. Часто люди балансируют и пытаются найти наиболее универсальный смартфон. Но возможно ли это? Сегодня разберем!

Сегодня мы поговорим о трех очень популярных смартфонах в 2023 году: Poco F5, Motorola Edge 40 и Samsung Galaxy A54. В максимальной комплектации у всех смартфонов стоимость около 15 000 грн. Все они имеют как много преимуществ, так и достаточно недостатков. Вот некоторые спецификации данных смартфонов:

Samsung Galaxy A54

Начнем с лидера тысячи людей Samsung Galaxy A54. Он уже успел обрести большую популярность, но может ли он похвастаться возможностями?

На самом деле это максимально сбалансированный смартфон насколько это возможно, здесь вы получаете свежий, но не топовый по данной цене процессор Samsung Exynos 1380, защиту от воды и пыли по стандарту IP67, являющегося одним из лучших показателей среднего сегмента, отличного качества 6.4” AMODEL-дисплей 1000 нит и самое главное – отличный опыт использования от фирменной оболочки One UI. Он также поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц, которая в отличие от младшего брата Samsung Galaxy A34 является адаптивной.

Процессор Samsung Exynos 1380 показывает хорошую мощность, хотя номинально он самый слабый среди конкурентов. В тесте AnTuTu он набирает около 580 тысяч баллов.

Но здесь не без недостатков. Всем известный ШИМ в Samsung до сих пор присутствует. Неизвестно, почему компания пренебрегает этим. Также смартфон имеет просто огромные по современным меркам рамки вокруг дисплея и достаточно большие габариты для своей диагонали. Еще одним минусом является его цена, официально за базовую модель просят около 17 тыс. грн., тогда как максимальная комплектация вам обойдется около 19 тыс. грн.

Относительно фото возможностей устройства фотографирует оно хорошо. Он снабжен основной камерой на 50 Мп, широкоугольной камерой на 12 Мп и камерой для макросъемки на 5 Мп. Из всех представленных смартфонов он делает самые лучшие фото и видео.

Невозможно не заметить дизайн смартфона, смотрится он как современные флагманы линейки S23. Материалы корпуса – пластик и стекло, смартфон не чувствуется дешево.

Фирменная фишка Samsung является также долгое время поддержки устройства: 4 года обновления Android и 5 лет - безопасности.

В целом этот смартфон можно назвать балансом технологий, ведь он предлагает стабильную систему, качественную камеру, нормальный дисплей за умеренные деньги.

Лучший баланс характеристик и дизайна Samsung Galaxy A54 ﻿Оценки Камеры: 8/10 Производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 7/10 Плюсы + Хорошие камеры + Яркий AMOLED-дисплей и 120 Гц + 4 года основных обновлений операционной системы и 5 лет патчей безопасности + Влагозащита IP67 Минусы

- высокие показатели ШИМ - в большие рамки вокруг дисплея - Высокая цена по сравнению с конкурентами

﻿﻿ 6/128 GB від 13 900 грн. 8/128 GB від 14 299 грн. 8/256 GB від 15 999 грн.

Poco F5

А вот Poco F5 претендует на звание геймерского смартфона. Всему виной его процессор, ведь здесь установлен наверняка самый мощный чип за эти деньги – Snapdragon 7 Plus Gen 2. Смартфон получает в AnTuTu около 1 100 000 баллов, что является рекордным показателем среди смартфонов этого ценового сегмента. Ну и в играх, конечно, выдает наибольшие значения.

Чем еще может удивить нас это устройство? Да, вы правильно поняли, дисплей! 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления 120 Гц в сочетании с очень тонкими рамками, как у флагмана, делают этот дисплей одним из самых лучших на рынке. В отличие от Samsung, смартфон не страдает наличием ШИМ и в этом плане он более приятен в использовании.

А вот что может огорчить – качество сборки и материалы. Корпус смартфона выполнен из пластика, задняя панель ощутимо прогибается. Поэтому здесь не стоит ждать эффекта "вау", как у флагманов, хотя по мощности он даст фору почти любому.

Камеры здесь есть – и это уже хорошо. Для повседневных фотографий кошек или счетчика на свет они достаточно приличны, чтобы получить что-то действительно лучшее – стоит идти во флагманский сегмент, там производители больше стараются. Основная камера на 64 Мп, остальные – обычные затычки.

Данный смартфон следует рассматривать людям, желающим максимальную производительность от устройства. Здесь она действительно ощутима и хватит ее на несколько лет до.

НЕМНОГО УПРОЩЕНАЯ ВЕРСИЯ F5 PRO Poco F5 Оценки Камеры: 7/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Неплохой процессор Snapdragon 7 Plus Gen 2 + Быстрая зарядка 67 Вт Минусы - Слабая камера (основная камера 1/2) - экономия на материалах корпуса

8/256 - від 14 023 грн 12/256 - від 15 207 грн

Motorola Edge 40

Motorola Edge 40 – настоящее воплощение стиля. Смартфон вызывает эффект "вау" уже из коробки, вас встречает приятный запах духов, это показывает отношение компании к своим фанатам.

Смартфон отличается от своих конкурентов интересным дизайном, задняя панель выполнена из пластика стилизованного под кожу, боковые грани – из металла. Смартфон приятно лежит в руке и благодаря небольшим габаритам и изогнутому по краям дисплею, что делает смартфон более узким, с ним совсем не хочется использовать чехол. Он действительно выглядит дороже, чем стоит, официально за него хотят 15 000 грн. Также у смартфона присутствует максимальная степень защиты от воды и пыли по стандарту IP68 и даже беспроводная зарядка!

Устройство получило 6,55-дюймовый OLED-экран. Разрешение экрана составляет 2400×1080 пикселей, плотность пикселей 402 ppi, а частота обновления 144 Гц. Максимальная яркость – 1200 нит.

Смартфон также получил относительно производительный процессор MediaTek Dimensity 8020, который среднее между Exynos 1380 у Samsung и Snapdragon 7 Plus Gen 2 в Poco, в тесте AnTuTu Edge 40 получает около 720 000 баллов.

Существенным минусом смартфона является его батарея в 4400 мАч, хотя его достаточно на целый день использования, но конкуренты предлагают больше.

Камеры относительно хорошего качества, но производителю стоило бы постараться больше над софтом. Хотя в целом камеры хорошо отрабатывают, точно не хуже чем у Galaxy A54, еще и ширик с автофокусом и возможностью съемки макро. За камерой только Poco F5 – явный аутсайдер.

Motorola Edge 40 довольно имиджевый смартфон, он отличается от среднебюджетных смартфонов и больше напоминает флагманы прошлых лет. Он подойдет людям, которым уже надоели обычные смартфоны и хочется попробовать что-нибудь новое.

Стильный среднебюджетник Motorola Edge 40 Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 8/10 Экран: 9/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Компактность﻿﻿ и удобство + Низкий ШИМ + Флагманский IP68 + Mediatek Dimensity 8020 + Наличие беспроводной зарядки

﻿﻿﻿ Минусы - Задняя поверхность собирает грязь ﻿- Батарея 4400 мАч 8/256 GB - 13 499 грн

Трудно также не вспомнить похожий смартфон Motorola Edge 40 Neo, стоимость которого на 1000 грн дороже, смартфон имеет другой процессор (простой язык, немного слабее), большую батарею и еще несколько отличий в характеристиках.

Смартфоны оказались действительно замечательными, но стоит учитывать ваши интересы и предпочтения, поэтому выбор стоит за вами.