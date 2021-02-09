Такой чип достоин быть в Xiaomi Mi 11 Lite

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Отставить пессимизм. Xiaomi Mi 11 Lite может предложить эксклюзивную разработку Qualcomm для Xiaomi

В декабре прошлого года представили Xiaomi Mi 11. Интересный флагман, озадачивших многих. С одной стороны, работает он на Snapdragon 888, выбивающий в AnTuTu более 700 тысяч «попугаев». С другой — не самая топовая камера идет в паре с мощным чипом. Свое слово в том, какой должна быть флагманская камера скажут Xiaomi Mi 11 Pro и Xiaomi Mi 11 Ultra (Mi 11 Pro+), а подтверждать правило «зачем вам дорогой чипсет, когда есть более дешевый для всех дел» будет Xiaomi Mi 11 Lite.

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Так получилось, что особого восторга предстоящий выход лайт-версии мало у кого вызывает. А все по причине того, что техно-шпионы «напели», что новинка может получить чипсет Snapdragon 732G, который известен по Poco X3 NFC. Все же для облегченной версии Xiaomi Mi 11 компания могла предложить что поинтереснее. И, возможно, компания действительно приготовила другой процессор для упрощенного флагмана.

Пришло сообщение, что Xiaomi Mi 11 Lite может предложить процессор Snapdragon 768G. Система на чипе была представлена в прошлом году и так сложилось, что она стала эксклюзивом для Redmi K30 5G Extreme Edition (Racing Edition), вышедший в мае прошлого года. С того времени на рынке так и не появились аппараты с этим процессором на борту.

Возможно, пришло время для глобального дебюта Snapdragon 768G, который, по всей видимости Xiaomi приберегает для своих особых версий. Напомним, что это 7-нм процессор, обладающий восемью ядрами Kryo 475 с пиковой частотой 2,8 ГГц и графикой Adreno 620. По сути это разогнанный вариант Snapdragon 765G, который в этом году должен уступить место преемнику Snapdragon 775G.

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Также есть предположения, что Xiaomi Mi 11 Lite получит AMOLED‑дисплей, модуль NFC (в Индии не будет) и четверную камеру, где главный датчик на 64 Мп Samsung S5KGW1, предложат ультраширик и два практически бесполезных модуля для макросъемки и анализа глубины.

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Источник: telegram