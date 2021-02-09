Redmi K40: субфлагману премиальный дисплей?

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В сети появилась информация о характеристиках Redmi K40

Xiaomi определилась с датой анонса Redmi K40. Он пройдет 25 февраля, и мы ожидаем премьеру Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Компания уже объявила, что стартовая цена на базовый флагман составит $465 и тем самым «подорвет рынок флагманов высокого класса, предлагая топовый смартфон по такой цене, от которой будет сложно отказаться».

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В числе сильных сторон семейства Redmi K40 глава суббренда Xiaomi называет дисплей, который будет плоским и одним из лучших в отрасли. По одним слухам, компания предложит OLED‑панели разрешением FullHD+ с частотой обновления 120 Гц в стандартных версиях серии Redmi K40.

Вместе с тем, кто-то успел слить в сеть Weibo скриншот с системными характеристиками Redmi K40, который указывает на то, что смартфон оснащен 6,81-дюймовым дисплеем разрешением 3200х1440 пикселей. Экран с такими же характеристиками предлагает Xiaomi Mi 11.

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Среди прочих параметров Redmi K40 упоминается чипсет Snapdragon 870, 6 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128 Гб, а также аккумулятор емкостью 4500 мАч. Основная камера может быть четверной 108 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп и создавать селфи может позволить модуль на 30 Мп. Ожидается, что смартфон получит поддержку быстрой 33-ваттной зарядки.

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Источники: mydrivers, mydrivers