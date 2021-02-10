TCL показала гибкий и раздвижной смартфон

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Выглядит интересно, но не факт, что такой смартфон скоро выпустят

Технология гибких дисплеев активно развивается и на рынке уже сформировался отдельный сегмент устройств, чьи дисплеи можно сгибать. Но то, что в свое время показала Oppo, способно было сломать мозг — дисплей выезжает из корпуса. Аналогичная идея захватила умы инженеров TCL, которые еще полгода назад показали концепт Fold’n Roll, где смартфон может раскладываться и раздвигаться.

И вот на днях на выставке DTC 2021, которая прошла в Китае, TCL показала прототип Fold’n Roll, где объединили петли и механику в одном аппарате. Фишка устройства в том, что его можно сложить вдвое, а при необходимости получить большую площадь экрана он «растягивается» влево и двигают его специальные моторчики. Выглядит аппарат в таком исполнении красиво и эффектно.

Появится ли когда-либо смартфон TCL в таком исполнении, неясно. Сама компания предпочитает не озвучивать своих планов по коммерческой реализации идеи. Произвести нечто подобное — задача трудоемкая и дорогая. Задумка выглядит интересной, но уровень развития технологий не позволит предложить надежный и долговечный смартфон в таком исполнении, а еще и по человеческой цене.

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Источник: androidauthority