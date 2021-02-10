То, что ищет молодежь: встречайте смартфон Oscal TIGER 12 с уникальными характеристиками всего за $83,99

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Представлен смартфон Oscal TIGER 12 с дисплеем 2,4K 120 Гц, 6-нм процессором Helio G99, до 24 ГБ оперативной памяти и чрезвычайно четкой 64 МП камерой, с быстрой и плавной DokeOS 4.0 на базе Android 13.





Времена меняются, молодые люди стремятся делать более четкие фотографии, создавать более художественные видео и наслаждаться более плавными играми. Помня об этом, Oscal запускает серию TIGER, которая предлагает энергичным молодым людям стиль и дизайн, надежные камеры и первоклассную производительность.





Oscal TIGER 12 имеет отличные характеристики и лучшую камеру по сравнению с предшественником TIGER 10. Благодаря 64 МП датчику Samsung ISOCELL GW3 TIGER 12 делает исключительные изображения с чрезвычайной четкостью. Благодаря 24 ГБ оперативной памяти и 6-нм процессору MediaTek Helio G99 TIGER 12 улучшает как плавность, так и скорость.





В этот раз TIGER 12 доступен в трех новых стильных цветах. Кроме того, он может похвастаться сверхтонким корпусом 8,35 мм и сверхлегким весом 198 г, что повышает портативность и комфорт. TIGER 12 также поддерживает более высокую частоту обновления на 120 Гц, обеспечивая более плавную анимацию. Оснащенный динамиком Smart-K Box, TIGER 12 позволяет пользователям наслаждаться более четкими тонами и глубокими звуковыми эффектами. Только за один час его можно полностью зарядить благодаря мегабатарее на 5000 мАч и технологии быстрой зарядки 33 Вт.

Как сделать более яркие и динамичные фотографии? Oscal TIGER 12 дает пользователям ответ. Благодаря 64 МП задней камере Samsung ISOCELL GW3 с технологией Super PD Oscal TIGER 12 может зафиксировать самые разрешающие моменты при любых сложных условиях освещения. Встроенная технология Smart-ISO автоматически выберет оптимальные настройки, тогда как технология Tetrapixel поможет улавливать больше света в темноте. Кроме того, 13 МП фронтальная камера TIGER 12 поддерживает PDAF для точной съемки быстро движущихся объектов. Поддерживая технологию ArcSoft 7.0, TIGER 12 предлагает пользователям различные фильтры и режимы камеры, такие как HDR, супер ночной режим, портретный режим и т.д. TIGER 12 также оснащен Smart Google Lens для работы и обучения.



Oscal TIGER 12 использует 6-нм чип MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, чтобы обеспечить плавную работу игр с интенсивной графикой и воспроизведение видео высокой четкости. Helio G99 оснащен игровой технологией HyperEngine 2.0 Lite, которая продлевает срок службы батареи без ущерба для игрового процесса. Удивительные 24 ГБ оперативной памяти TIGER 12 увеличивают скорость запуска программы на 20%. Накопитель на 256 ГБ и карта TF объемом до 1 ТБ предлагают достаточно места для установки программ и хранения файлов. TIGER 12 гарантирует отличную производительность для длительного использования благодаря встроенной системе охлаждения площадью до 15 441 мм2.

Чтобы улучшить взаимодействие с пользователем, Oscal тщательно изучил две совершенно новые программы. Приложение Easyshare позволяет пользователям обмениваться фотографиями, музыкой или файлами со скоростью 7,7 МБ/с без сети, а Workspace APP разделяет личное и рабочее пространство. Atomized Memory 2.0 увеличивает доступную память для других программ на 5-9%. Разумная предварительная загрузка TIGER 12, F2FS и EROFS также ускоряют запуск и скорость загрузки программы. Кроме того, полный набор персональных тем и совершенно новые значки рабочего стола предоставляют пользователям больше возможностей.

Мировой дебют Oscal TIGER 12 на AliExpress планируется с 23 по 29 ноября 2023 года.

Цена будет составлять всего $83,99!



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