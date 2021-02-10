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Tecno Camon 20 Premier 5G: топовое железо за недорого

22.03.2023 68 0

Tecno Camon 20 Premier 5G показал свою неординарную внешность на фото

Бренд Tecno очень быстро развивается в последнее время. Компания предлагает новые интересные технологии и смартфоны по очень демократичным ценам. На нашем рынке они пока не очень известны, но я считаю, что в ближайшее время это может измениться.

 

Сегодня инсайдер TechArena24, известный своими утечками по смартфонам Tecno и Infinix, поделился подробностями о будущем смартфоне среднего класса Tecno Camon 20 Premier 5G. Смартфон получит OLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц и флагманский процессор, правда, в 2021 году MediaTek Dimensity 1200.

 

tecno_camon_20_premier_5g

 

Для понимания это примерно уровень Snapdragon 870 и для смартфона среднего класса это очень хороший камень. Также в смартфоне есть стерео динамики, Android 13, 8 ГБ ОЗУ с бестолковой функцией увеличения за счет накопителя на 8 ГБ, а также до 512 ГБ постоянной памяти.

 

О начинке поговорили, а теперь давайте о внешности. На шпионском фото смартфон предстает перед нами в розовом цвете и еще задней крышкой под кожу. Решение честно говоря на любителя и смотрится немного неуклюже, особенно "интересно" смотрится пятиугольный модуль камер.

 

tecno_camon_20

 

Характеристики камеры, кстати, довольно неплохие – 108-Мп сенсор с двойной системой стабилизации (OIS + SSF). Кроме нее, сзади есть ширик, макро или микроскопный модуль с кольцевой вспышкой вокруг и лазерный автофокус.

 

Анонс Tecno Camon 20 Premier 5G и других смартфонов этой серии ожидается к концу весны.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 22.03.2023

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Tecno Camon 20 Premier 5G: топовое железо за недорого