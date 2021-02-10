Tecno показала Phantom Ultimate – концепт смартфона с раздвижным экраном

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Интересный концепт, но каковы перспективы?

Компания Tecno представила концепт смартфона Phantom Ultimate, который можно разворачивать и сворачивать. Он разворачивается в сторону, увеличивая дисплей с 6,55” до 7,11” за 1,3 секунды. Это не первое устройство компании с гибким экраном – весной вышел смартфон Tecno Phantom V Fold﻿.



Tecno Phantom Ultimate имеет мотор, автоматически расширяющий дисплей одним нажатием кнопки в верхней правой части телефона. Когда экран свернут, Phantom Ultimate – обычный 6,55” смартфон с дополнительным экраном на задней панели.



Панель экрана – 7,11-дюймовый LTPO AMOLED с разрешением 2296 x 1596 пикселей (388 PPI) со 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3. Устройство имеет толщину 9,93 мм – Tecno обещает, что его можно легко держать в одной руке. Смартфон имеет защитное стекло для подвижной зоны и текстурированную заднюю часть для лучшего удержания.



Появятся ли такие телефоны на рынке в будущем – неизвестно, поскольку, в отличие от более привычных складных смартфонов, такие устройства не предлагают большой разницы между сложенным и разложенным состояниями, то есть сценарии работы с устройством вызывают вопросы.

Источник: GSMArena