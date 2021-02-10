Tecno Pova 6 Pro 5G запускается на MWC с поддержкой Dolby Atmos

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Мы получим что-нибудь крутое не за все деньги мира?

Серия бюджетных смартфонов Tecno Pova приобрела большую популярность за последние два года. И компания не стоит на месте и продолжает совершенствовать свою популярную линейку.

Tecno Pova 5 Pro вышел в августе прошлого года, его преемник уже на подходе. По словам представителей Tecno, Pova 6 Pro будет официально представлен на выставке Mobile World Congress в Барселоне в конце следующего месяца (26-29 февраля).

Это будет первый телефон Tecno с поддержкой Dolby Atmos, после того как Tecno и Dolby Laboratories подписали партнерское соглашение. Это касается не только Pova 6 Pro, а другие представители бренда также в будущем получат эту технологию.

Tecno заявляет, что это обеспечит пользователям "захватывающий пространственный звук Dolby Atmos, который вы можете почувствовать вокруг себя – раскрывая глубину, четкость и детали, как никогда раньше". "Увлекательный звук" передается через стереонаушники или наушники или через встроенные динамики телефона.

Для подобных устройств это действительно большой шаг, ведь качественное звучание не менее важно, чем камеры смартфона.

Источник: prnewswire