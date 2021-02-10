Технология 5G не так востребована, как преподносится

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39% пользователей отключают 5G за ненадобностью

На всех углах трубят, что 5G изменит мир. Страны включились в гонку, кто первым развернет сети пятого поколения, ведь на кон поставлено многое. Чтобы доминировать в этой отрасли США даже взялись топить Huawei. Производители же смартфонов начали пачками выпускать 5G-модели и аналитики регулярно рапортует, что доля гаджетов с поддержкой сетей 5G растет.

Но так ли эта фича на самом деле востребована в реальной жизни? Пользуются ли 5G на своих смартфонах пользователи или предпочитают ее отключать? Это и взялось выяснить издание Androidauthority, устроив опрос среди своих читателей.

Всего в плебисците приняло участие 1300 респондентов и это достаточно низкая активность. По итогам опроса удалось выяснить, что только каждый второй не отключал поддержку 5G. Правда, не исключено, что на самом деле среди них есть те, кто не прочь бы отключить 5G, но попросту не знает, как это сделать.

Обращает на себя внимание то, что у почти 39% опрошенных эта функция отключена на постоянной основе. Еще 10,5% процентов знают, что 5G жрет активно батарейку, поэтому чтобы сохранить заряд АКБ, отключают поддержку сетей пятого поколения при слабом сигнале связи, и, чтобы увеличить время работы смартфона, когда он почти разряжен.

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Источник: androidauthority