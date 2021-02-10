Что делать если телефон Xiaomi упал в воду

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Подготовили инструкцию, как спасти ваш Xiaomi от повреждений водой

Сейчас смартфоном с защитой от влаги никого не удивишь. Еще пару лет назад такой фишкой могли похвастаться исключительно флагманские устройства с сильно завышенным ценником, а сегодня даже некоторые среднебюджетники радуют наличием всемирно принятых классов защиты. И, похоже, тренд на повсеместное использование пыле- и влагозащиты в итоге приведет к тому, что можно будет не бояться утопить даже самый бюджетный смартфон.

Однако, пока «светлое будущее» не настало, бюджетники и среднебюджетники все еще в подавляющем количестве случаев не имеют должного «барьера» от неожиданного проникновения воды в корпус. Да, грустно, но такова правда жизни. И именно поэтому необходимо особенно беречь смартфон от попадания его в воду.

К сожалению, от всего оберечься не получится, и такая неприятность может произойти с любым из нас. Несмотря на отсутствие защиты от воды, смартфон еще можно спасти – главное знать правильную последовательность действий.

Сегодня мы с вами смоделируем ситуацию: ваш телефон Xiaomi упал в воду и не включается. Что же делать?

Первое правило – не паниковать

Как и в любом деле, самое полезное, что вы можете сделать после того, как достали ваш смартфон Xiaomi из воды, - не паниковать. Не делайте все действия по наитию – даже если ваше устройство не защищено от воды, сломаться сразу оно не успеет. У вас есть время, чтобы сделать правильные действия.

Также полезно будет НЕ делать несколько вещей, которые мы по заблуждению можем предпринять сразу после «трагедии».

Сушка смартфона феном

Как ни странно, но самое очевидное решение оказалось в данном случае самым неправильным. Кроме того, что таким образом вы не просушите внутренности смартфона (корпус устройства плотно закрыто и потоки воздуха не доходят до центра), так еще и «разбросаете» капли воды по всем составляющим телефона, из-за чего впоследствии может начаться окисление.

То же самое относится и к попытке продувания отверстий ртом или же действия по «вытряхиванию» воды из корпуса – плохие идеи.

Разборка устройства непосредственно после извлечения из воды

Если вы не обладаете большим и успешным опытом ремонта большого количества смартфонов, то вам точно не стоит сразу же после вытаскивания устройства из воды пробовать разбирать его на части.

При неаккуратных движениях во время вскрытия смартфона можно не только оставить царапины и повреждения на корпусе, но и нанести вред внутренностям смартфона, что будет гораздо хуже.

Продолжение работы со смартфоном

Если ваше устройство не выключилось само, то после вытаскивания телефона из воды немедленно выключите его. Тут все просто – вода банально может затечь в незащищенное место и вызвать короткое замыкание.

Правильный алгоритм действий по спасению телефона Xiaomi

Итак, смартфон уже вытащен из воды и ждет вашей заботы. Что делать в первую очередь?

Для начала необходимо вытереть корпус смартфона досуха – так, чтобы не осталось даже намека на влагу. Желательно протирать устройство специальной безворсовой тряпочкой, чтобы не только убрать всю жидкость, но и не оставить царапин. Особенно обратите внимание на все разъемы – динамики, 3.5 mm mini-jack и, конечно, отверстие под зарядный шнур.

После этого обязательного действия можно приступить к разборке смартфона. Внимание: разборка необходима только в случае (относительно) долгого нахождения смартфона в воде. Если вы не уверены, что готовы проводить разборку устройства самостоятельно – не стоит этого делать. Лучше отнесите ваш смартфон профессионалам.

Разборка смартфона

Для начала вытаскиваем из устройства лоток для SIM-карт – обязательное действие перед разборкой. Напомним, что не так давно на нашем сайте выходила подробная инструкция, как снять крышку смартфона Xiaomi – она будет очень полезна и для данной инструкции.

Обязательно перед разборкой подготовьте нужный инструмент – пластиковая «лопатка» и медиатор. С помощью медиатора аккуратно подденьте край крышки устройства до звука «отщелкивания» и так же аккуратно проведите медиатором по всему периметру крышки, пока она не выйдет из своих пазов.

После того, как крышка отошла из выемок, не делайте резких движений. Вам нужно аккуратно приподнять ее и отсоединить шлейф экрана. После этого можете смело откладывать крышку в сторону.

Попав внутрь устройства, начинаем откручивать все болты – постарайтесь запомнить их расположение для более удобной сборки в обратной последовательности. Особое внимание уделите батарейке – вам придется немного прогреть аккумулятор, чтобы отклеить его от специальных клейких полосок. После прогревания батарейка должна хорошо отойти от своей выемки. Обязательно отсоедините все шлейфы перед дальнейшей разборкой.

Проверка материнской платы

Разобрав все внутренности, добираемся до материнской платы смартфона. Ее очень легко найти – обычно в смартфонах Xiaomi она располагается выше аккумулятора и имеет форму большой пластины. Нам нужно проверить масштаб трагедии – самый большой страх для «материнки» можно назвать окисление.

Для удобства диагностики производитель предусмотрел специальный индикатор – небольшой круг, который при попадании воды на материнскую плату окрашивается в розовый цвет. Если при осмотре вы не находите следов окисления (они выглядят как белый налет), то, значит, вам необходимо просто просушить устройство. Если же окисления образовались, то их придется почистить.

Очистка окислений

Для очистки от окислений существуют специальные растворы – их легко можно найти в любом специализированном магазине бытовой химии. Берем небольшое количество раствора, намазываем на ненужную вам зубную щетку и аккуратно поступательными движениями убираем все лишние следы.

Просушка

После очистки от окислений следует просушить смартфон, и именно сейчас можно воспользоваться феном – ставим его на самый слабый режим и на расстоянии метра от смартфона сушим смартфон в течение 5 минут, не трогая его руками.

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Если не совсем уверены, что все составляющие устройства просушены, то также можете положить уже собранный смартфон в герметичный пакет наполненный рисом – эта крупа хорошо абсорбирует все остатки жидкости.

Сборка смартфона и проверка его работоспособности

После сушки смартфона можно собрать его в обратной последовательности, не забывая все делать аккуратно, не создавая резких движений. После сборки можно проверить устройство на корректную работу.

Теперь вы знаете, как можно спасти «утопленника». Если же все описанные действия не помогли, то смело отправляйтесь в ближайший сервисный центр – будьте уверены, специалист вам обязательно поможет.