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Telegram: голосовые чаты и монетизация мессенджера

23.12.2020 568 0

С 2021 года стартует монетизация Telegram и новое обновление мессенджера приносит голосовые чаты

Для поклонников мессенджера Telegram сегодня есть две новости. Первая — вышло масштабное обновление приложения. А вторая заключается в том, что, начиная с 2021 года Telegram начнут монетизировать. Павел Дуров пообещал, что монетизация будет «ненавязчивой» и большинство пользователей даже не заметят изменений.

 

Обещано, что все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, как и не планируется пичкать рекламой сервисы, заточенные на обмен сообщениями. Монетизировать планируют дополнительные функции, предоставляемые пользователям с расширенными потребностями и для бизнес-команд. Среди причин для такого шага Павел Дуров назвал необходимость того, чтобы сервис стал окупаемым.

 

Telegram: голосовые чаты и монетизация мессенджера – фото 1

 

По его словам, все это время он финансировал Telegram из личных сбережений. Но при нынешних темпах роста активных пользователей — сложно покрывать все расходы. «Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только 2 пути — начать зарабатывать, чтобы покрывать затраты или быть проданной другому крупному игроку», — заявил Павел Дуров.

 

Что касается обновления, то оно приносит с собой голосовые чаты в группах, новые анимированные эмодзи, возможность редактировать уже отправленные фото и многое другое. Так, аудиоконференцию можно запустить в любых группах, не прекращая переписку. Голосовой чат открыт постоянно и участникам не обязательно согласовывать время. Он представляет собой открытую площадку для неформальных разговоров, к которым можно подключиться в любой момент.

 

В приложении на Android этот режим отображается поверх прочих приложений, в нем можно управлять микрофоном, видеть участников чата даже тогда, когда приложение свернуто.

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 23.12.2020

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Telegram: голосовые чаты и монетизация мессенджера