Telegram: голосовые чаты и монетизация мессенджера

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С 2021 года стартует монетизация Telegram и новое обновление мессенджера приносит голосовые чаты

Для поклонников мессенджера Telegram сегодня есть две новости. Первая — вышло масштабное обновление приложения. А вторая заключается в том, что, начиная с 2021 года Telegram начнут монетизировать. Павел Дуров пообещал, что монетизация будет «ненавязчивой» и большинство пользователей даже не заметят изменений.

Обещано, что все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными, как и не планируется пичкать рекламой сервисы, заточенные на обмен сообщениями. Монетизировать планируют дополнительные функции, предоставляемые пользователям с расширенными потребностями и для бизнес-команд. Среди причин для такого шага Павел Дуров назвал необходимость того, чтобы сервис стал окупаемым.

По его словам, все это время он финансировал Telegram из личных сбережений. Но при нынешних темпах роста активных пользователей — сложно покрывать все расходы. «Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только 2 пути — начать зарабатывать, чтобы покрывать затраты или быть проданной другому крупному игроку», — заявил Павел Дуров.

Что касается обновления, то оно приносит с собой голосовые чаты в группах, новые анимированные эмодзи, возможность редактировать уже отправленные фото и многое другое. Так, аудиоконференцию можно запустить в любых группах, не прекращая переписку. Голосовой чат открыт постоянно и участникам не обязательно согласовывать время. Он представляет собой открытую площадку для неформальных разговоров, к которым можно подключиться в любой момент.

В приложении на Android этот режим отображается поверх прочих приложений, в нем можно управлять микрофоном, видеть участников чата даже тогда, когда приложение свернуто.