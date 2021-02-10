Telegram нужен $1 млрд, чтобы покрыть долги

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Telegram займет $1 млрд, чтобы выжить и дальше существовать

У Telegram огромная армия пользователей. Так, в январе 2021 года аудитория этого сервиса перевалила отметку 500 млн. Это более, чем солидно и серьезное достижение для гибрида мессенджера и социальной сети. Telegram стал явлением безо всяких оговорок.

Благотворительный проект

Большое количество лояльных пользователей — это заметная аудитория и серьезная сила, особенно, на политической арене. Именно поэтому Telegram пытались запретить в России и этим РФ невольно внесла огромный вклад в его популяризацию. Интересно, что с момента запуска сервиса в 2013 году он не приносит своему основателю ни копейки. Он только пожирает миллионы доллары и все выглядит как альтруистский проект Павла Дурова.

Сам Павел Дуров заявил, что он тратит на мессенджер личные средства, полученные от продажи доли «ВКонтакте». Он не спешил монетизировать Telegram или привлекать средства инвесторов. Сам он такое поведение объяснял желанием, чтобы мессенджер был зоной свободы и суверенным пространством, которое бы не зависело от прихоти кого бы то ни было.

Долговая яма

Но по мере того, как аудитория пользователей серьезно разрослась, Telegram нуждался в больших средствах и больших мощностях, чтобы поддерживать в работоспособном состоянии такую машину. Само собой, что и дальше содержать сервис из собственного кармана Павел Дуров не мог. Но упрямство и жажда независимости мессенджера привела к тому, что он влез в долги и сейчас мессенджер должен почти $700 млн. О такой огромной задолженности стало известно из финансового отчета Telegram за 2018-2020 гг.

Но благотворительность не может продолжаться бесконечно, вопрос о том, чтобы Telegram зарабатывал и стал окупаемым встал крайне остро. Именно поэтому в декабре прошлого года Павел Дуров объявил о начале монетизации мессенджера, чтобы покрыть текущие расходы на трафик и серверы. Платная функциональность будет предложена для бизнес-аккаунтов и появится собственная рекламная площадка для каналов. Кроме того, было решено привлечь инвесторов, продав им облигации Telegram на сумму $1 млрд. Ожидается, что необходимые средства мессенджер получит в апреле и это позволит покрыть существующие долги. А выкупить облигации планируют в течение 5 лет благодаря монетизации сервиса.

На что дальше будет существовать Telegram

На данный момент Дуров обещает, что в мессенджере ничего не изменится для обычных пользователей, для них он останется бесплатным. Кроме того, рекламы не будет в сообщениях. Обещано, что деньги будут привлекать с тех, кто использует Telegram как бизнес-платформу. И главное — речь о продаже мессенджера не идет. Это принципиально для Павла Дурова, который ставит во главу угла независимость и сохранность приватности.

Но эксперты уже скептически относятся к этой затее. Та монетизация, которую задумал Павел Дуров, не позволит привлечь достаточное количество средств для поддержания работоспособности Telegram. Расходы слишком велики и потенциальная выручка их не покроет. Возможно, помимо инвесторов, вложиться в сервис предложат и обычным пользователям, тем самым они получат возможность поддержать сервис в его стремлении быть независимым. Посмотрим, прибегнет ли Павел Дуров к такому приему, но определенно 2021 год станет непростым и интересным в истории Telegram.

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Источник: vtimes