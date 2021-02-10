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30.11.2023 53 0

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Популярний месенджер Telegram випустив оновлення з кількома новими можливостями для Storіes - коротких мультимедійних повідомлень, схожих на сторіз у Instagram.

 

– фото 1

 

Зокрема, тепер користувачі зможуть репостити чужі історії у свою стрічку. При цьому можна буде додати текст, емодзі, малюнки. Ще одна приємна фіча - можливість записувати невеликі відео поверх репостів або власних сторіз.

 

Канали також отримають корисні оновлення: статистику переглядів сторіз, можливість додавати власні емодзі до реакцій під постами.

 

– фото 2

 

Також у всіх користувачів з'явиться можливість конвертації 2-х голосових/відеоповідомлень на тиждень у текст - ця фішка вже давно була у Premium у безлімітному доступі, проте для обмеженного використання рядовим користувачам вона теж не завадить.

 

Тож, Telegram активно розвиває сторіз-формат і намагається зробити його більш інтерактивним. То «зарядами» дали можливість публікувати каналам історії, то тепер репости Storіes.

 

Джерело - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 30.11.2023
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