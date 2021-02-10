Телевизоры Gazer на Андроид ТВ — качественная бюджетная техника

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Мы привыкли к корейским и японским брендам электроники, которые ведут деятельность не первый десяток лет. Но это не значит, что рынок этим ограничен. Например, есть очень достойный и интересный европейский бренд — Gazer. Фирма родом из Великобритании на рынке уже 15 лет. Несмотря на достаточную удаленность от центров электроники географически, бренд смог не только удержаться на плаву, но и составить ощутимую конкуренцию гигантам своей сферы.

Британские телевизоры по хорошей цене

Значительную популярность бренд получил с 2017 года, когда фирма освоила технологию Smart TV и выпустила первую модель на рынок. С этих пор телевизоры Gazer постепенно завоевывают приверженцев, улучшая качество. В 2020 году бренд стал первым по росту в Европе.

Изначально специализацией фирмы было производство мониторов для премиальных авто. Однако позже в компании сделали упор и на обычные, классические ТВ. И не зря — они получили высокую оценку потребителей как надежные, удобные и качественные продукты.

Рассмотрим несколько телевизоров Gazer, которые определенно заслуживают внимания и вписываются в среднюю ценовую категорию.

TV43-FS2G

Флагман и топовый в своем сегменте 43 дюймов телевизор, который оснащен всем необходимым, чтобы называться умным. Здесь есть Full HD, встроенный Wi-Fi модуль и множество функций. Оснащен 64-разрядным процессором с 4 ядрами, которого достаточно практически для любых задач в ОС Android 7.1. Матрица IPS True RGB Full HD позволяет передать всю сочность цветов картинки и погрузиться в происходящее на экране.

TV49-US2

Этот телевизор уже оснащен Android 9.0 и богаче по функциям. Но главное отличие в режиме показа 4К Ultra HD по технологии True RGB. Присутствует более быстрый модуль Wi-Fi с двумя рабочими диапазонами и есть Bluetooth.

Плюсы покупки техники Гейзер

Gazer переживает начало популярности — именно тот период, когда бренды стараются сделать свои продукты максимально выгодными и дешевыми. Сейчас телевизоры Гейзер одни из лучших, что видно по оснащению:

встроенные модули беспроводной связи;

ТВ-тюнеры T2 и S2;

современная матрица;

достаточно мощная начинка.

Это позволяет Gazer выгодно отличаться от остальных фирм высокими характеристиками. Также компания разработала для своих ТВ отдельное приложение для управления на смартфоны, с помощью которого можно выполнять практически любые задачи — от просмотра познавательных видео из сети и марафона сериалов до показа высокого качества последних новинок кино.

Gazer — относительно молодая в сегменте телевизионной техники фирма. Зато у нее есть большой опыт производства исключительно надежных мониторов для автомобилей. Здесь бренд смог набраться достаточно знаний, чтобы удовлетворять требования самых щепетильных клиентов. Gazer определенно стоит рассматривать при покупке качественного, надежного и технологичного телевизора.