Tensor G3 для Pixel 8/8 Pro будет иметь 9 ядер и новую графику, наконец крутой чип?

91

К сожалению радоваться нечему, стало получше, но все равно плохо

Инсайдер @Za_Raczke поделился подробными характеристиками относительно будущего флагманского процессора Tensor G3, который, вероятно, станет сердцем Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Согласно информации инсайдера, новый чип будет иметь значительные отличия от SoC Tensor G2.

В чип установят обновленные ядра ARMv9 с новой компоновкой: 4+4+1, вместо 4+2+2. Чип будет девятиядерный: четыре энергоэффективных Cortex-A510, четыре мощных Cortex-A715 и одно сверхмощное ядро Cortex-X3.

Графику также прокачали. Tensor G3 получит десятиядерную графику Mali-G715 и новый модуль для обработки ИИ. Также пишут о поддержке нового стандарта памяти UFS 4.0.

И вроде бы все хорошо, стало гораздо лучше.

Но, как обычно, гугл не смогла сделать все как следует. Другой известный инсайдер Revegnus поделился с нами тестами инженерного образца Tensor G3 в Geekbench 5.

Результат нельзя назвать очень плохим, но в современных реалиях для флагманского решения это мало. Для сравнения перед вами результат Snapdragon 8+ Gen 1 и он значительно лучше чем у будущей новинки от Google.

И не надо забывать, что он выйдет осенью, и конкурировать будет уже со Snapdragon 8 Gen 3 и Dimensity 9300, а они намного мощнее. Так что по факту никакого значительного прогресса в производительности Pixel 8 и Pixel 8 Pro мы не увидим.

Читать также: Dimensity 8300 уничтожит Snapdragon 7+ Gen 2 и вернет Mediatek лидерство в сегменте

Источник: twitter