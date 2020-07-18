Теперь и на видео: внешность Samsung Galaxy Note 20 вновь показали со всех сторон

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В связи с приближающейся крупной конференцией Samsung под названием Unpacked в Сети почти каждый день появляются утечки разного размаха. Можно сказать, что про все готовящиеся продукты мы знаем если не все, то точно многое. На некоторые товары известны даже цены.

Одним из самых хайповых продуктов этой конференции станет Galaxy Note 20. Мы уже видели его изображения, но Интернету этого мало. Известный инсайдер Эван Бласс поделился сегодня супер-качественным видео, который показывает смартфон с разных ракурсов.





Как вы можете видеть, Galaxy Note 20 имеет дисплей с отверстием для фронталки в центре, а на задней части аппарата расположены три камеры, помещенные в прямоугольную пластину вместе со вспышкой, встроенной в левом верхнем углу этой пластины.

Ранее утечка Galaxy Note 20 показывала, что смартфон будет предлагать четыре модуля на задней панели, но, учитывая отличный послужной список Бласса, вполне вероятно, что мы увидим именно три объектива. По крайней мере, в младшей модели.





В ролике также показано, что кнопки управления питанием и громкостью находятся справа, а при ближайшем рассмотрении можно заметить стилус S Pen, расположенный с левой стороны USB-C-порта внизу.

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Вы можете посмотреть весь клип по ссылке источника ниже в статье. Надо отдать должное, сделан он красиво.﻿





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Источник: Twitter﻿﻿