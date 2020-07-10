Samsung не питает иллюзий о высоком спросе на Galaxy Note 20

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Ни для кого не секрет, что в первом полугодии нынешнего года на рынке наблюдалась стагнация и падение продаж. Коронавирус сделал свое дело и дальнейшее положение дел не в последнюю очередь будет диктовать распространение пандемии. Все это хорошо понимают в Samsung, поэтому у компании нет больших ожиданий c высоким спросом на Galaxy Note 20. По крайней мере, на старте продаж.

Объем закупок минимален

Сообщается, что в этот раз южнокорейский гигант решил проявить рассудительность и осторожность в части закупок комплектующих к новым смартфонам. Объем заказов компонентов у сторонних поставщиков невысок, а все по причине прогнозируемых низких продаж на старте из-за последствий COVID-19. Сейчас сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий и каким будет спрос на новинки.

Статистика продаж Galaxy S20

Судя по имеющейся информации, продажи серии Galaxy S20 не провалились, но они были ниже ожидаемых. Так, за первый квартал нынешнего года было продано 3,5 млн единиц Galaxy S20+, тогда как годом ранее ей удалось реализовать 5,2 млн Galaxy S10+. А всего за этот период было продано 8,2 млн всех устройств линейки Galaxy S20, которая включает в себя три модели.

Но стоит сделать одну важную оговорку. Сама серия дебютировала в феврале, а ее продажи стартовали в марте и фактически 8,2 млн устройств было продано за три недели продаж.

Источник: gizmochina