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  • Теперь игровой? Google Pixel 8 получает значительный прирост скорости в играх благодаря обновлению Feature Drop

Теперь игровой? Google Pixel 8 получает значительный прирост скорости в играх благодаря обновлению Feature Drop

07.12.2023 115 0

Реанимация игровых возможностей Pixel  ﻿

Недавно смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro начали получать декабрьское обновление Google Feature Drop, существенно улучшающее производительность смартфонов. Обновление не эксклюзивно только для новейших моделей компании, поэтому стоит ожидать прирост производительности и на предыдущих моделях.

Как сообщает Мишаал Рахман на X, это обновление включает в себя новый драйвер ядра графического процессора Arm Mali, который, по словам пользователей, улучшает производительность в играх.

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Пользователи заметили прирост в таких играх, как Genshin Impact и Fortnite. Например, TechDroider заметил, что Pixel 8 теперь может запускать Fortnite в 60 кадров на самых высоких графических настройках игры.

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Декабрьское обновление Google Feature Drop принесло множество интересных улучшений и нововведений.

Источник: androidpolice

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.12.2023
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Теперь игровой? Google Pixel 8 получает значительный прирост скорости в играх благодаря обновлению Feature Drop