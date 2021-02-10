Теперь игровой? Google Pixel 8 получает значительный прирост скорости в играх благодаря обновлению Feature Drop

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Реанимация игровых возможностей Pixel ﻿

Недавно смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro начали получать декабрьское обновление Google Feature Drop, существенно улучшающее производительность смартфонов. Обновление не эксклюзивно только для новейших моделей компании, поэтому стоит ожидать прирост производительности и на предыдущих моделях.

Как сообщает Мишаал Рахман на X, это обновление включает в себя новый драйвер ядра графического процессора Arm Mali, который, по словам пользователей, улучшает производительность в играх.

Пользователи заметили прирост в таких играх, как Genshin Impact и Fortnite. Например, TechDroider заметил, что Pixel 8 теперь может запускать Fortnite в 60 кадров на самых высоких графических настройках игры.

Декабрьское обновление Google Feature Drop принесло множество интересных улучшений и нововведений.

Источник: androidpolice