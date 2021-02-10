Тепло от майнинга — полезный ресурс для обогрева городов

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В Канаде появится город с отопительной системой на основе майнинговой фермы

Мощные компьютеры, предназначенные для добычи криптовалюты, не только потребляют много энергии, но и выделяют большое количество тепла. Особо предприимчивые майнеры уже научились извлекать выгоды и из этого, используя майнинг фермы для обогрева помещений и даже домов. Идея использования избыточного тепла от биткоин-ферм набирает популярности и отапливать собираются не только помещения, но и целые кварталы.

Так, канадская компания MintGreen, которая специализируется на добыче криптовалюты, хочет следующей зимой отапливать 100 домов и офисов в городе Северный Ванкувер. Она уже разработала и получила патент на систему, позволяющую направлять тепло, вырабатываемое майнинг фермой на отопление домов. Ожидается, что 96% вырабатываемой оборудованием тепловой энергии будет обеспечивать работу системы отопления и сам метод позволит существенно сократить выброс в атмосферу парниковых газов.

Чтобы претворить в жизнь задуманное, MintGreen подписала договор с местным оператором котельных Lonsdale Energy Corp, а заработает система в 2022 году. Пока это только эксперимент, по результатам которого он будет признан успешным или провальным. Если идея зайдет и покажет свою состоятельность, а также сам майнинг не потеряет своей актуальности по каким-то причинам, отопительные системы на основе майнинг ферм могут стать нормой.

Источник: marketresearchtelecast