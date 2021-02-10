Tesla показала, как размножаются работы: двое делают третью

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Будущее ближе чем нам кажется, работы скоро будут среди нас

Человекоподобные работы Optimus минувшей осенью предстали перед публикой в виде двух прототипов. Первый был собран на основе исполнительных механизмов сторонних поставщиков, второй использовал актуатор разработки Tesla, но при этом передвигался по сцене только на тележке. На этой неделе компания продемонстрировала уже несколько роботов, которые могли не только ходить, но и проводить довольно сложные манипуляции.

Два полноценно функционирующих человекоподобных работы предстали перед глазами публики в видеоролике, продемонстрированном Tesla на мероприятии для инвесторов.

Как пояснил Илон Маск (Elon Musk), ни один из существующих компонентов не удовлетворял запросам компании, поэтому пришлось разрабатывать собственные.

Главным же преимуществом своих роботов Tesla считает использование "продвинутого искусственного интеллекта, который можно использовать в реальном мире". Работы Optimus будут использовать ту же программную основу, что и системы управления электромобилями Tesla. У них будет обучаемость. "В этом нет никакой пользы, если созданный вами человекоподобный робот потребует программирования каждой опции", - заявил Маск.

Эти работы мне напомнили персонажей из голливудского блокбастера "Я, робот". Кто смотрел помнит, чем все закончилось, а кто нет – рекомендую к просмотру.

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Источник: businessinsider