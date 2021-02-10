Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max
Наши постоянные читатели знают, что у нас есть фирменный тест автономности смартфонов и мы ранжируем их исходя из того, какую автономность они демонстрируют. В тесте появился новый участник. Им стал iPhone 13 Pro Max, и мы готовы рассказать, как обстоит дело с продолжительностью работы у него.
Напомним, что прошлогодние тесты показали, что автономность iPhone 12 Pro Max оказалась ниже предшественника, несмотря на то, что компания декларировала увеличение автономности. Энергоэффективный чип Apple A14 Bionic не смог справиться с ростом мощности. Упадок не был катастрофическим, но опровергал заявление компании об увеличении продолжительности работы.
Результат нашего теста iPhone 13 Pro Max показал, что прошлогодняя история повторилась. Испытание заключалось в последовательном запуске игр, приложений, видео и бенчмарка на тестовом смартфоне. Возможно, это не самый реалистичный сценарий с точки зрения повседневной эксплуатации смартфона, но максимально тяжелый для ресурсов любого устройства, позволяющий раскрыть весь его потенциал в части автономности.
Так получилось, что тестовый iPhone 13 Pro Max разрядился через 9 часов и 31 минуту. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max сдался после 9 часов и 54 минут теста, а iPhone 11 Pro max смог продержаться 10 часов и 24 минуты.
Кто-то поспешит сказать, что результаты теста выглядят странными в части ухудшения автономности работы, при условии, что iPhone 13 Pro Max предложил аккумулятор, чья емкость является самой высокой в линейке. Но на итоговом результате сказалась повышенная нагрузка, которую оказал 120-герцовый дисплей.
Несмотря на то, что в сравнении с предшественниками iPhone 13 Pro Max показал ухудшение показателей по части автономности, тест продемонстрировал, что у новинки одна из лучших автономностей на рынке среди флагманов. Новинка от Apple работает дольше Samsung Galaxy S21 Plus, OnePlus 9/9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21, OPPO Find X3 Pro и прочих моделей.
|№ п/п
|Этапы теста
|iPhone 13 Pro Max
|iPhone 12 Pro Max
|iPhone 11 Pro Max
|Еимкость аккумулятора
|4325 мАч
|3687 мАч
|3969 мАч
|1
|Фронтальная камера (30 мин)
|99%
|97%
|96%
|2
|Antutu & 3DMark
|93%
|92%
|90%
|3
|PUBG (1 час
|79%
|81%
|80%
|4
|Основная камера (30 мин.)
|69%
|70%
|73%
|5
|Просмотр YouTube (1 час)
|63%
|62%
|66%
|6
|Диктофон (15 мин.)
|61%
|60%
|64%
|7
|Фильм оффлайн (1 час)
|57%
|53%
|59%
|8
|PUBG (до разрядки)
|9 часов 31 минута
|9 часов 54 минуты
|10 часов 24 минуты
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https://andro-news.com/news/reyting-vremeni-avtonomnoy-raboty-smartfonov.html Рейтинг времени автономной работы смартфонов(в Адм. панель)
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