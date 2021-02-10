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Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max

20.10.2021 294 0

Наши постоянные читатели знают, что у нас есть фирменный тест автономности смартфонов и мы ранжируем их исходя из того, какую автономность они демонстрируют. В тесте появился новый участник. Им стал iPhone 13 Pro Max, и мы готовы рассказать, как обстоит дело с продолжительностью работы у него.

 

Напомним, что прошлогодние тесты показали, что автономность iPhone 12 Pro Max оказалась ниже предшественника, несмотря на то, что компания декларировала увеличение автономности. Энергоэффективный чип Apple A14 Bionic не смог справиться с ростом мощности. Упадок не был катастрофическим, но опровергал заявление компании об увеличении продолжительности работы.

 

Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max – фото 1

 

Результат нашего теста iPhone 13 Pro Max показал, что прошлогодняя история повторилась. Испытание заключалось в последовательном запуске игр, приложений, видео и бенчмарка на тестовом смартфоне. Возможно, это не самый реалистичный сценарий с точки зрения повседневной эксплуатации смартфона, но максимально тяжелый для ресурсов любого устройства, позволяющий раскрыть весь его потенциал в части автономности.

 

Так получилось, что тестовый iPhone 13 Pro Max разрядился через 9 часов и 31 минуту. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max сдался после 9 часов и 54 минут теста, а iPhone 11 Pro max смог продержаться 10 часов и 24 минуты.

 

Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max – фото 2

 

Кто-то поспешит сказать, что результаты теста выглядят странными в части ухудшения автономности работы, при условии, что iPhone 13 Pro Max предложил аккумулятор, чья емкость является самой высокой в линейке. Но на итоговом результате сказалась повышенная нагрузка, которую оказал 120-герцовый дисплей.

 

Несмотря на то, что в сравнении с предшественниками iPhone 13 Pro Max показал ухудшение показателей по части автономности, тест продемонстрировал, что у новинки одна из лучших автономностей на рынке среди флагманов. Новинка от Apple работает дольше Samsung Galaxy S21 Plus, OnePlus 9/9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21, OPPO Find X3 Pro и прочих моделей.

 

№ п/п Этапы теста iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max
  Еимкость аккумулятора  4325 мАч﻿ 3687 мАч  3969 мАч 
1 ﻿Фронтальная камера (30 мин)﻿  99%  97%  96%
 2  Antutu & 3DMark﻿  93%  92%  90%
 3  PUBG (1 час﻿  79%  81%  80%
 4  Основная камера (30 мин.)﻿  69%  70%  73%
 5  Просмотр YouTube (1 час)﻿  63%  62%  66%
 6  Диктофон (15 мин.)﻿  61%  60%  64%
 7  Фильм оффлайн (1 час)﻿  57%  53%  59%
 8  PUBG (до разрядки)﻿  9 часов 31 минута﻿  9 часов 54 минуты﻿  10 часов 24 минуты﻿

 

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https://andro-news.com/news/reyting-vremeni-avtonomnoy-raboty-smartfonov.html Рейтинг времени автономной работы смартфонов(в Адм. панель)

iPhone 13 Pro Max
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.10.2021

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Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max