Тест автономности пройден: iPhone 13 Pro Max хуже iPhone 12 Pro Max

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Наши постоянные читатели знают, что у нас есть фирменный тест автономности смартфонов и мы ранжируем их исходя из того, какую автономность они демонстрируют. В тесте появился новый участник. Им стал iPhone 13 Pro Max, и мы готовы рассказать, как обстоит дело с продолжительностью работы у него.

Напомним, что прошлогодние тесты показали, что автономность iPhone 12 Pro Max оказалась ниже предшественника, несмотря на то, что компания декларировала увеличение автономности. Энергоэффективный чип Apple A14 Bionic не смог справиться с ростом мощности. Упадок не был катастрофическим, но опровергал заявление компании об увеличении продолжительности работы.

Результат нашего теста iPhone 13 Pro Max показал, что прошлогодняя история повторилась. Испытание заключалось в последовательном запуске игр, приложений, видео и бенчмарка на тестовом смартфоне. Возможно, это не самый реалистичный сценарий с точки зрения повседневной эксплуатации смартфона, но максимально тяжелый для ресурсов любого устройства, позволяющий раскрыть весь его потенциал в части автономности.

Так получилось, что тестовый iPhone 13 Pro Max разрядился через 9 часов и 31 минуту. Для сравнения, iPhone 12 Pro Max сдался после 9 часов и 54 минут теста, а iPhone 11 Pro max смог продержаться 10 часов и 24 минуты.

Кто-то поспешит сказать, что результаты теста выглядят странными в части ухудшения автономности работы, при условии, что iPhone 13 Pro Max предложил аккумулятор, чья емкость является самой высокой в линейке. Но на итоговом результате сказалась повышенная нагрузка, которую оказал 120-герцовый дисплей.

Несмотря на то, что в сравнении с предшественниками iPhone 13 Pro Max показал ухудшение показателей по части автономности, тест продемонстрировал, что у новинки одна из лучших автономностей на рынке среди флагманов. Новинка от Apple работает дольше Samsung Galaxy S21 Plus, OnePlus 9/9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21, OPPO Find X3 Pro и прочих моделей.

№ п/п Этапы теста iPhone 13 Pro Max iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max Еимкость аккумулятора 4325 мАч ﻿ 3687 мАч 3969 мАч 1 ﻿ Фронтальная камера (30 мин) ﻿ 99% 97% 96% 2 Antutu & 3DMark ﻿ 93% 92% 90% 3 PUBG (1 час ﻿ 79% 81% 80% 4 Основная камера (30 мин.) ﻿ 69% 70% 73% 5 Просмотр YouTube (1 час) ﻿ 63% 62% 66% 6 Диктофон (15 мин.) ﻿ 61% 60% 64% 7 Фильм оффлайн (1 час) ﻿ 57% 53% 59% 8 PUBG (до разрядки) ﻿ 9 часов 31 минута ﻿ 9 часов 54 минуты ﻿ 10 часов 24 минуты ﻿

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https://andro-news.com/news/reyting-vremeni-avtonomnoy-raboty-smartfonov.html Рейтинг времени автономной работы смартфонов(в Адм. панель)