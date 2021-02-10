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Тесты Apple iPhone 15 Pro на изгиб и падение: с алюминиевой рамой заднее стекло выдержало бы большие нагрузки?

25.09.2023 99 0

ОЧЕРЕДНЫЙ АРГУМЕНТ к тому, что титановая рамка была не лучшей идеей

YouTube-канал JerryRigEverything провел краш-тест iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max – традиционный для новых iPhone каждый год. Чуда не произошло – титан довольно быстро подвергается царапинам, в отличие от стекла. Гораздо лучше металлической рамки показали себя экран, стекло задней стороны и объективов камер.

 


Эксперимент с давлением на iPhone 15 Pro оказался более интересным – заднее стекло полностью растрескалось всего за несколько секунд. Ютубер говорит, учитывая его опыт в стресс-тестах смартфонов, что это чрезвычайно быстро. Большинство смартфонов продержались гораздо дольше, более того, iPhone всегда были одними из самых выносливых.

 

Apple iPhone 15


При этом не повреждаются начинка iPhone 15 Pro, экран и рамка устройства – лишь заднее стекло оказалось очень хрупким под давлением. Это может быть связано с тем, что титан в 5 раз менее мягкий, чем алюминий, что приводит к растрескиванию стекла при малейшем сжатии. Комментаторы предостерегают от преждевременных выводов, поскольку единственный эксперимент с только одним iPhone. Но и физическое объяснение выглядит вполне рационально.

 

 

Ранее после эксперимента на падение, проведенного AppleTrack, последний также сделал похожее заключение – алюминий в ряде случаев работает как амортизатор. И хотя титан может оказаться крепче, со стальной или алюминиевой рамкой iPhone лучше сдерживает повреждение как система.

 

Apple iPhone 15

 

Источник: 9to5mac

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 25.09.2023
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Тесты Apple iPhone 15 Pro на изгиб и падение: с алюминиевой рамой заднее стекло выдержало бы большие нагрузки?