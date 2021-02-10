Тесты Apple iPhone 15 Pro на изгиб и падение: с алюминиевой рамой заднее стекло выдержало бы большие нагрузки?

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ОЧЕРЕДНЫЙ АРГУМЕНТ к тому, что титановая рамка была не лучшей идеей

YouTube-канал JerryRigEverything провел краш-тест iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max – традиционный для новых iPhone каждый год. Чуда не произошло – титан довольно быстро подвергается царапинам, в отличие от стекла. Гораздо лучше металлической рамки показали себя экран, стекло задней стороны и объективов камер.



Эксперимент с давлением на iPhone 15 Pro оказался более интересным – заднее стекло полностью растрескалось всего за несколько секунд. Ютубер говорит, учитывая его опыт в стресс-тестах смартфонов, что это чрезвычайно быстро. Большинство смартфонов продержались гораздо дольше, более того, iPhone всегда были одними из самых выносливых.



При этом не повреждаются начинка iPhone 15 Pro, экран и рамка устройства – лишь заднее стекло оказалось очень хрупким под давлением. Это может быть связано с тем, что титан в 5 раз менее мягкий, чем алюминий, что приводит к растрескиванию стекла при малейшем сжатии. Комментаторы предостерегают от преждевременных выводов, поскольку единственный эксперимент с только одним iPhone. Но и физическое объяснение выглядит вполне рационально.

Ранее после эксперимента на падение, проведенного AppleTrack, последний также сделал похожее заключение – алюминий в ряде случаев работает как амортизатор. И хотя титан может оказаться крепче, со стальной или алюминиевой рамкой iPhone лучше сдерживает повреждение как система.

Источник: 9to5mac