Thunderbolt 5: следующее поколение высокоскоростного подключения для самых взыскательных пользователей, теперь вдвое быстрее

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Теперь вдвое быстрее

Если вы активно занимаетесь фотографией или создаете контент или любите качественную картинку с вашего ПК на монитор, то вы наверняка знаете, что такое Thunderbolt, но он полезен для еще больше задач. Thunderbolt – это высокоскоростная технология ввода/вывода, разработанная Intel. Он сочетает функции нескольких других технологий, включая USB, DisplayPort и PCIe, в одном разъеме и кабеле.

Это позволяет подключать к компьютеру различные устройства с помощью одного порта, например популярного порта Type-C. Теперь Intel анонсировала Thunderbolt 5, следующее поколение своего стандарта высокоскоростного подключения.

Thunderbolt 5 дает 80 Гбит/с двунаправленной пропускной способности, что вдвое больше, чем Thunderbolt 4. Она также поддерживает функцию Bandwidth Boost, которая временно может увеличить пропускную способность до 120 Гбит/с для видеоинтенсивных приложений. Помимо высокой скорости Thunderbolt 5 удваивает пропускную способность данных PCI Express для быстрого хранения и внешней графики. Технология также энергоэффективна и может передавать до 240 ватт энергии, что достаточно для подзарядки ноутбука или питания внешней видеокарты.

Thunderbolt 5 разработан для удовлетворения потребностей контент-криэйторов, геймеров и профессионалов, работающих с большими файлами и требующих высококачественной картинки и низкой задержки.

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Источник: gizmochina