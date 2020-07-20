Tianma изобрела LCD-дисплей со сканером на весь экран

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Современным дисплейным сканерам отпечатков пальцев не хватает точности и скорости. А еще пользователям нужно изловчиться, чтобы коснуться датчика в правильном месте и под правильным углом. Но в скором времени наэкранные сканер отпечатков пальцев смогут путешествовать по всей площади матрицы.

Новая технология

Сегодня китайская компания Tianma Microelectronics, которая специализируется на производстве матриц, объявила о создании ею первого в мире ЖК-экрана с многоточечным отпечатком пальцев TED Finger Print. Речь идет о том, что оптический наэкранный дактилоскопический датчик будет работать по всей поверхности дисплея.

Для этого производителю пришлось повысить яркость дисплея и сенсор на подложке охватывает практически всю площадь экрана. Кроме того, толщина самой матрицы была уменьшена на 50%, и она обладает минимальными рамками по периметру.

Когда решение Tianma появится в коммерческом устройстве, сказана не было ни слова. Было лишь сообщено, что у компании все готово к массовому производству матриц и тестовые образцы будут отправлены крупнейшим производителям устройств для изучения.

Кто еще работает над продвинутым датчиком

Напомним, что над подобной технологией работает Xiaomi. Так, в прошлом году она показала прототип устройства, где сканер отпечатков пальцев срабатывал в любой точке дисплея. Известно также, что над «всеэкранным» дактилоскопическим датчиком работает Vivo и Samsung. Но ни одна из этих компаний на сегодняшний момент так и не реализовала эту технологию в коммерческом устройстве. Хранят они и молчание, когда подобные смартфоны стоит ждать на рынке.

Источник: sohu