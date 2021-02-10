TikTok тестирует платную подписку без рекламы – цена может удивить

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БЕЗ РЕКЛАМЫ, НО ЗА ДЕНЬГИ

Популярное приложение TikTok начало тестировать новую функцию – платную подписку за $4,99 в месяц, устраняющую рекламу из ленты.

Об этом свидетельствуют скриншоты и строки кода, обнаруженные в Android-версии приложения. Пока что TikTok официально не подтверждал существование такой функции.

По подписке, пользователи смогут получить полностью безрекламный опыт использования TikTok. Аналогичная модель уже существует на YouTube.

Пока не известно, будет ли новая функция доступна во всех регионах, но TikTok явно экспериментирует с монетизацией, чтобы зарабатывать не только на рекламе.

Источник - Android Authority