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TikTok тестирует платную подписку без рекламы – цена может удивить

02.10.2023 61 0

БЕЗ РЕКЛАМЫ, НО ЗА ДЕНЬГИ

Популярное приложение TikTok начало тестировать новую функцию – платную подписку за $4,99 в месяц, устраняющую рекламу из ленты.

 

TikTok тестирует платную подписку без рекламы – цена может удивить – фото 1

 

Об этом свидетельствуют скриншоты и строки кода, обнаруженные в Android-версии приложения. Пока что TikTok официально не подтверждал существование такой функции.

 

По подписке, пользователи смогут получить полностью безрекламный опыт использования TikTok. Аналогичная модель уже существует на YouTube.

 

TikTok тестирует платную подписку без рекламы – цена может удивить – фото 2

 

Пока не известно, будет ли новая функция доступна во всех регионах, но TikTok явно экспериментирует с монетизацией, чтобы зарабатывать не только на рекламе.

 

Источник - Android Authority

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 02.10.2023
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