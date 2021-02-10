Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA EN PL ES
  • Andro-news.com
  • Новости
  • TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас

TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас

14.11.2023 81 0

Новая фишка

Популярный видеосервис TikTok представил новую функцию интеграции с Apple Music, Spotify и Amazon Music. Теперь пользователи смогут легко хранить понравившиеся песни из TikTok в свои музыкальные библиотеки.

TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас – фото 1

Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно нажать название трека в видео в TikTok и выбрать кнопку "Добавить в музыкальное приложение". После этого можно выбрать желаемый стриминговый сервис, куда будет добавлена песня.

После первого выбора TikTok запомнит любимое музыкальное приложение пользователя и в дальнейшем будет добавлять все сохраненные треки. Добавленные песни также появятся в отдельном плейлисте в выбранном сервисе.

TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас – фото 2

Новая функция доступна в США и Великобритании для пользователей Apple Music, Spotify и Amazon Music. Постепенно его распространят на другие страны.

Эта фишка очень полезна, однако если посмотреть со стороны – пользователи TikTok преимущественно проводят в этом приложении очень много времени, что даже дополнительный клик сделать затруднительно.

Источник - techcrunch

Автор: Andrii S. Дата публикации: 14.11.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас