TikTok сделал тесную интеграцию с одним из сервисов Apple – фанаты думскроллинга, именно для вас
Новая фишка
Популярный видеосервис TikTok представил новую функцию интеграции с Apple Music, Spotify и Amazon Music. Теперь пользователи смогут легко хранить понравившиеся песни из TikTok в свои музыкальные библиотеки.
Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно нажать название трека в видео в TikTok и выбрать кнопку "Добавить в музыкальное приложение". После этого можно выбрать желаемый стриминговый сервис, куда будет добавлена песня.
После первого выбора TikTok запомнит любимое музыкальное приложение пользователя и в дальнейшем будет добавлять все сохраненные треки. Добавленные песни также появятся в отдельном плейлисте в выбранном сервисе.
Новая функция доступна в США и Великобритании для пользователей Apple Music, Spotify и Amazon Music. Постепенно его распространят на другие страны.
Эта фишка очень полезна, однако если посмотреть со стороны – пользователи TikTok преимущественно проводят в этом приложении очень много времени, что даже дополнительный клик сделать затруднительно.
Источник - techcrunch